Nederlander verkoopt coronavirus in buisje zodat klanten zichzelf kunnen besmetten

Zweden roept op de plaatsna­men van IKEA-meu­bels te ontdekken: “Meer dan een toiletbor­stel”

Een opvallende toeristencampagne vanuit Zweden: met ‘Discover the Originals’ hoopt het Scandinavische land dat je op zoek gaat naar de plaatsnaam waarnaar je favoriete IKEA-meubel is vernoemd. “Welkom in Bolmen”, staat nu bijvoorbeeld op een bord bij een Zweeds meer. “Meer dan een IKEA-toiletborstel.”

9 december