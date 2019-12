Nederlander is door één sms’je één miljoen euro kwijt SVM

04 december 2019

16u01

Bron: AD 9 Bizar Een man uit het Nederlandse Groningen is onlangs door één sms’je van cybercriminelen een miljoen euro kwijtgespeeld. Een internationale campagne moet mensen nu voor internetfraude waarschuwen.

Het slachtoffer kreeg een sms die afkomstig leek te zijn van zijn eigen bank. In het tekstbericht stond dat zijn bankkaart verouderd was. Via een link kon de man meteen een nieuwe aanvragen. Het slachtoffer werd doorverwezen naar een nagemaakte website van zijn bank en vulde zijn gegevens in. De volgende ochtend was hij een miljoen euro armer.

“De actie viel samen met zijn persoonlijke situatie. Zijn bankkaart was echt aan vervanging toe”, vertelt persofficier Gerben Wilbrink. “In goed vertrouwen wilde hij de zaak dus regelen.” Om de identiteit van het slachtoffer te beschermen, worden er verder geen details bekendgemaakt.

Geldezel

De man schakelde de politie in. Via onderzoek moet duidelijk worden wie hierachter zit. “Maar de geldezel komt altijd in beeld. Daar is geen ontsnappen aan”, klinkt het.

‘Geldezels’ zijn mensen die hun bankrekening aanbieden aan criminelen. De fraudeurs parkeren daar tijdelijk gestolen geld. De zogenaamde ‘geldezel’ krijgt een vergoeding die kan variëren van een hamburger tot een bepaalde geldsom.

Tot 4.000 euro

In dit geval waren maar liefst 140 ‘geldezels’ betrokken. Ze vingen elk zo’n 3.000 tot 4.000 euro vanuit het criminele netwerk omdat ze de buit handig wisten weg te sluizen. “Het gaat om een van de grootste zaken ooit’’, stelt Jeroen Houwink van het openbaar ministerie.

Dankzij onderzoek in 31 landen konden in de voorbije drie maanden 228 mensen opgepakt worden die via geldezels crimineel geld witwasten. België verschafte ook financiële informatie, maar in ons land werden geen arrestaties verricht.

Campagne

Met een speciale campagne -’don’t be a mule’, oftewel: ‘wees geen geldezel’- willen politie, justitie en banken mensen alert maken voor de gevaren. Wie er zich aan bezondigt maakt deel uit van een crimineel netwerk, ook al is hij of zij niet bij de oplichting zelf betrokken.

De pakkans is bovendien groot. Sporen leiden altijd naar de rekeninghouder. Die wacht een straf en zal bij de bank jarenlang geen lening meer kunnen krijgen of een rekening mogen openen. Als de geldezel zich losmaakt uit het circuit kan hem dat bovendien op bedreigingen komen te staan.

“Belgen zijn niet attent genoeg”

Tot nu toe blijft dit soort cyberaanvallen in ons land een beperkt verschijnsel. Maar dit is slechts een kwestie van tijd volgens de CEO van cybersecurity-specialist Phished. “Oplichters worden steeds inventiever en tegelijkertijd zijn Belgen nog niet attent genoeg als het om phishing gaat”, aldus Arnout Van de Meulebroucke. “Meer dan de helft (55%) van de Vlaamse werknemers herkent geen phishingmails. Ik ben ervan overtuigd dat nog minder Belgen ooit van ‘smishing’ gehoord hebben (de sms-variant van phishing; nvdr). Dat is onrustwekkend. Het is aan de werkgevers om hun personeel hieromtrent te onderwijzen.”

