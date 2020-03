Nederlander bespuwt supermarktmedewerker tijdens "coronaruzie" in Tilburg ADN

25 maart 2020

16u37

Bron: Belga 0 Bizar Een 56-jarige man uit het zuid-Nederlandse Tilburg, vlak bij de Belgische grens, is woensdag in een supermarkt in zijn woonplaats opgepakt, nadat hij amok had gemaakt en een personeelslid vol in het gezicht had gespuugd.

In de winkel was tumult ontstaan nadat een vrouw, die daar met haar kind was, op korte afstand door de man was toegeschreeuwd dat ze te dicht bij haar kind liep. Personeel van de supermarkt droeg de man op te vertrekken, omdat hij zich agressief gedroeg en niet de vanwege de coronacrisis voorgeschreven 1,5 meter afstand in acht nam.

De man pakte daarop een paar biertjes en liep zonder te betalen langs de kassa. Het personeel pakte hem de pinten af. De man weigerde vervolgens te vertrekken, bleef schreeuwen en spuugde een leidinggevende medewerker daarop in het gezicht. Toen hij wegrende, werd hij door het personeel tegengehouden en overgedragen aan de gealarmeerde politie. De man wordt verdacht van zware mishandeling, dan wel een poging daartoe, en belediging, aldus de politie.

Lees ook:

‘Coronahoesten’ lijkt in opmars in Nederland: agenten doelwit van spugende en hoestende ‘patiënten’

Wie opzettelijk in iemands richting hoest, riskeert tot 3 jaar cel