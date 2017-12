Ned zoekt date met affiches op straat en slaat zowaar model aan de haak Sven Van Malderen

21u41

Bron: New York Post 0 Instagram/rv Bizar Het leven is aan de durvers: een 28-jarige universiteitsstudent hing grappige affiches op in New York om een date te scoren en sloeg er zowaar een model mee aan de haak.

Op 12 december organiseerde de universiteit van Columbia haar jaarlijkse winterbal. Eén probleem echter: Ned had nog geen partner om hem te vergezellen. "Ik heb het hele semester gestudeerd, ik had niet eens de tijd om met meisjes te praten", luidde zijn uitleg. "Klassieke datingapps zijn ook mijn ding niet: bij Tinder draait het enkel om je uiterlijk, je krijgt geen eerlijke kans. Dat was niet goed voor mijn zelfvertrouwen."

En dus besloot de man het deze keer over een andere boeg te gooien. Samen met een klasgenoot maakte hij een affiche waarin hij duidelijke eisen stelde. Al diende een en ander natuurlijk met een knipoog gelezen te worden.

Complimentary Uber ride home! #gentleman Een foto die is geplaatst door null (@lindsayewilliams) op 05 dec 2017 om 15:45 CET

"Ben je model dat niet aan de bak komt?"

"Ben je een model dat niet aan de bak komt? Of een 'sugar baby' zonder werk? Zoek dan niet verder", klonk het. "Je moet fotogeniek en 'eclectisch' zijn, maar geen succubus (een vrouwelijke demon; nvdr). En minstens 21 jaar ook, tenzij je een valse identiteitskaart hebt."

Voor de volledigheid gaf Ned ook een korte omschrijving van zichzelf. "Een groot hart, sterk genoeg om je raamunit kapot te maken, een 28-jarige student die er maar niet in slaagt volwassen te worden en een ex-commando (zonder post-traumatische stressstoornis)." Als extraatje had hij zijn hoofd op een gespierd mannenlijf gephotoshopt en bood hij de gelukkige een taxirit naar huis aan.

How many margaritas did I have last night? 🤪 Een foto die is geplaatst door null (@anna_besedina) op 16 dec 2017 om 17:31 CET

"Wie doet nu zoiets belachelijks?"

Ned hing de affiches op in Soho en de West Village, niet toevallig twee wijken in New York waar wel wat modellenbureaus te vinden zijn. Een week later kreeg Anna Besedina de aparte uitnodiging onder ogen. "Dit was een van de grappigste dingen die ik ooit gezien heb", reageerde ze. "Wie doet nu zoiets belachelijks? Ik moest en zou meer over die persoon te weten komen."

De twee spraken voor het feest af in een café. Ned was in de wolken toen hij haar zag binnenkomen. "Shit, wat was ze mooi. Iets te hoog gegrepen wel, helaas de 'story of my life'. Mijn vrienden waren wel serieus onder de indruk."

🙃 Een foto die is geplaatst door null (@anna_besedina) op 07 dec 2017 om 22:00 CET

"Geweldig gevoel voor humor"

Ook Anna zou zich het afspraakje niet beklagen. "Hij heeft een geweldig gevoel voor humor, hij is een vlotte babbelaar." Nadat ze een hele nacht gepraat en gedanst hadden, namen ze afscheid van elkaar met een knuffel. Ned trakteerde haar op een Uber-rit, zoals beloofd.

En nu de vraag die op ieders lippen brandt: komt er nog meer? "Dat zullen we zien", aldus Anna. "We hebben zeker nog contact."

Rv Ned met zijn knappe date Anna.