Nastasia (57) verdiende miljoenen met een bloeiende modellencarrière, nu leeft ze als dakloze in Barcelona Sven Van Malderen

05 februari 2019

18u06

Bron: El Periodico 0 Bizar Ooit sierde ze de cover van Vogue, dineerde ze met Jack Nicholson en stroomde het geld met bakken binnen. Nu moet Nastasia Urbano (57) als dakloze zien te overleven in Barcelona. Het verval komt bikkelhard aan, maar opgeven staat niet in haar woordenboek.

Twintig jaar was Nastasia en de wereld lag aan haar voeten. Na opdrachten in Milaan, Parijs en Londen vestigde de pure schoonheid zich in New York, waar ze een contract tekende bij Ford. Hét modellenbureau bij uitstek, haar broodje leek definitief gebakken. “Ik stond op de cover van alle tijdschriften. Ik was een kameleon, de mensen werden mij niet beu.”

Nastasia werkte onder meer voor topmerken als Yves Saint Laurent en Virginia Slims. Samen met Linda Evangelista zette ze haar beste beentje voor om de cosmeticaproducten van Revlon aan de man te brengen. “Volgens mij was ik het eerste meisje dat een miljoenencontract tekende. Ze gaven mij een miljoen dollar per jaar, in ruil moest ik twintig dagen werken. En dat kreeg ik drie jaar aan een stuk.”

“BMW na amper twee dagen”

“Ik heb gedineerd met Jack Nicholson, Andy Warhol en Roman Polanski. Op feestjes kwam ik Melanie Griffith, Don Johnson en Simon & Garfunkel tegen. Ik stond zelfs op het punt om naar het huwelijk van Madonna en Sean Penn te gaan. Acteur David Keith was uitgenodigd en hij was mijn partner toen. Maar we hadden die dag een stevige kater en zijn er niet geraakt. Ik leefde als een koningin.”

En toch zou het vreselijk fout lopen. “Elk jaar keerde ik terug naar Barcelona om mijn ouders te bezoeken. Ik leerde er de man kennen waarmee ik later zou trouwen. Het enige goede wat ik aan die relatie overhield, zijn helaas de kinderen. Voor de rest was hij op mijn geld uit, ik moest alles betalen. We waren nog maar twee dagen samen en hij wilde al dat ik een BMW voor hem kocht. Ik -domme kip die ik was- heb hem die cheque nog gegeven ook. Maar wat wil je, ik was smoorverliefd...”

“Geld was nooit een doel”

Een bevriende bankier raadde haar aan om een groot deel van haar inkomsten op een Zwitserse bank te zetten. “Daar zeiden ze dat ik me nooit meer zorgen hoefde te maken, met de interesten alleen al zou ik tot aan mijn dood kunnen leven. Door de schuld van mijn ex ben ik echter toch in deze miserie beland. Hij heeft me bepaalde documenten doen tekenen, ik kan mij dat zelfs niet meer herinneren. Geld was nooit een doel in mijn leven, ik ben altijd genereus geweest. Nu zit ik met de gebakken peren.”

Dat is nog heel zacht uitgedrukt: Nastasia werd op een bepaald moment uit haar huis gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Soms kan ze nog terecht op de sofa van een vriend, maar veel vaker slaapt ze ‘s nachts in de inkomhal van een bank. Intussen slikt ze ook pillen tegen haar depressie. Haar alcohol- en drugsproblemen zijn evenmin van de baan. “Maar het is al beter dan vroeger. Ik wil leven, maar niet overleven. Ik ben het beu om geld te moeten bedelen. Iedereen laat me in de steek en dat verbaast me niet. Ik hoop nu alleen nog dat mijn kinderen het goed stellen en dat ze trots kunnen zijn op mij.”

“Wij de prinses, zij de godin”

Het schrijnende verhaal dat Nastasia in de Spaanse pers liet optekenen, is intussen ook enkele van haar ex-collega’s ter ore gekomen. Zij steken nu de handen uit de mouwen om haar er opnieuw bovenop te helpen. “Ik was niet goed van haar getuigenis”, aldus ex-model Ruth Schuler. Niemand had dit van haar verwacht. Als wij op het niveau van een prinses stonden, was zij de godin.”

“Ik herinner me haar als een introvert persoon, razend knap ook en uiterst genereus. Het eerste wat we nu moeten doen, is met haar praten. Dan weten we tenminste wat ze nodig heeft.”

Hernando Herrera -een ex-model die nu aan het hoofd staat van een atelier in Barcelona- ziet zelfs een toekomst in de modewereld. “Ze kan nog heel waardevol zijn, en niet alleen als model. Ze kan bijvoorbeeld ook deelnemen aan conferenties en toespraken houden.”

Intussen is er ook een GoFundMe-pagina opgericht om geld voor haar in te zamelen. De teller staat voorlopig op 235 euro.