NASA "toont interesse" voor charmant dorpje bij Manchester dat bekendstaat als "hotspot voor UFO's"

Jongen (15) valt in slaap in container tijdens verstopper­tje en belandt na zes dagen op zee in ander land

Een kind uit Bangladesh dat verstoppertje speelde, is vast komen te zitten in een container. Op bovenstaande beelden is te zien hoe hij na zes dagen wordt bevrijd in Maleisië, 2.400 kilometer verwijderd van zijn woonplaats.

27 januari