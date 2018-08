Naomi verloor haar droomstage bij NASA nog voor ze begon door één vulgaire tweet kg

Een jonge vrouw uit de VS is haar stageplaats bij NASA kwijtgeraakt, nadat ze haar vreugde iets te uitbundig uitte in een vulgaire tweet. De situatie ontaardde al helemaal toen ze in dezelfde Twitter-tirade ook een topman bij de National Space Council wist te beledigen. De tweets zijn inmiddels verwijderd, maar enkele screenshots circuleren op internet.

Wanneer Naomi te horen kreeg dat ze haar aanvraag voor een stage bij NASA aanvaard werd, trok ze meteen naar Twitter om het nieuws te delen. Daarbij schuwde ze het vulgaire taalgebruik niet. “Everyone shut the fuck up. Ik ben aanvaard voor een NASA-stage”, blokletterde ze.

Dat had ze echter beter niet gedaan. De tweet trok immers ook de aandacht van Homer Hickam, een topman bij de National Space Council, het overlegorgaan dat in 2017 opnieuw op poten werd gezet door president Donald Trump. Hickam besloot de vrouw een waarschuwing te sturen. Als oorlogsveteraan was hij zelf helemaal niet aangedaan door het gevloek, maar hij wist dat dat soort taalgebruik bij NASA niet in dank afgenomen zou worden, zo legt hij later uit in een blogpost. In een eigen tweet herinnerde hij Naomi om op haar taal te letten.

En daar zou het misschien wel bij zijn gebleven, als de jonge vrouw haar fout had ingezien en de tweet had verwijderd. Maar in de plaats daarvan zette ze door. “Suck my dick and balls,” schreef ze terug. “Ik werk bij NASA.”

Daarop kon Hickam niet anders dan open kaart spelen. Hoewel hij aanvankelijk van plan was om te laten bij één tweet, besloot hij nog een keer te antwoorden. “En ik behoor tot de National Space Council dat NASA overziet”, tweette hij terug.

De situatie liep al helemaal uit de hand toen enkele vrienden van Naomi zich besloten te moeien. Wanneer ze te zien kregen dat Naomi op haar vingers worden getikt, besloten ze om haar te hulp te schieten. Volgens Hickam stuurden ze hem “een hoop onvriendelijke dingen”.

Net die tweets betekenden de doodsteek voor Naomi's carrière bij NASA: in die berichten gebruikten de vrienden ook de hashtag van NASA, waardoor de organisatie de hele uitwisseling kon volgen. Na het ongepaste taalgebruik van Naomi en de scheldpartij van haar vrienden, werd besloten om haar stageplaats in te trekken.

Tweede kans

Hickam zegt dat hij zelf niets te maken had met de beslissing. Als het aan hem ligt, dan krijgt Naomi zelfs nog een tweede kans. De vrouw heeft hem ondertussen haar excuses aangeboden, waarop ook hij zich verontschuldigde. “Nadat ik met haar gepraat heb, ben ik er zeker van dat ze een positie verdient in de ruimtevaartindustrie en ik doe alles wat ik kan om haar een plaats te geven die beter is dan degene die ze verloor.” Hij laat weten dat hij ook al de verantwoordelijke voor de stageplaatsen had gecontacteerd om ervoor te zorgen dat er geen permanente verwijzing naar het incident komt in haar dossier.

Naomi neemt intussen even "een pauze" van Twitter, zo staat te lezen op haar account. Haar tweets zijn afgeschermd.

