Naamgenoot Bart De Pauw overladen met berichtjes "Mij mag je nog sms'en, Bart" Mathias Mariën

11u29 0 Benny Proot De Brugse aannemer Bart De Pauw, naamgenoot van de gevallen BV. Bizar "Neen, het is nu geen pretje om Bart De Pauw te zijn." Een Brugse aannemer kreeg de laatste weken heel wat reacties in verband met het grensoverschrijdende gedrag van zijn naamgenoot. "Zolang ze weten dat ik niet zo ben, is het goed", lacht de Bruggeling.

Talloze sms'jes kreeg 'de Brugse De Pauw' de laatste twee weken in zijn inbox. "Mij mag je nog steeds sms'en, Bart. Zelfs na je escapades", was een van de eerste. De dagen nadien bleven de berichten binnenstromen. Ook op sociale media was de man even het middelpunt van spot. "Ach, binnenkort volgt er iemand anders en zijn de mensen de hele heisa vergeten. Dan kan de rust terugkeren", zegt De Pauw, die bij het losbarsten van de mediastorm op vakantie was. "Je moet niet onderduiken. Ze weten je wel te vinden", kreeg hij daarop als antwoord.

De 'plagende' reacties van vrienden en familie kan hij naar eigen zeggen perfect plaatsen. Naar de buitenwereld toe loopt hij dezer dagen echter niet te koop met zijn naam. "In de gloriejaren van mijn naamgenoot vond iedereen dat enorm tof. Nu is dat wel wat anders. Van mij mag de storm dus zeker snel gaan liggen", besluit hij met de glimlach.