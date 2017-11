Naalden en scheermesjes in halloweensnoep Amerikaanse kindjes Annick van der Peet

21u14

Bron: AD.nl 0 Arcadia Police Department In Arcadia kregen kinderen snoep waarin naalden verborgen zaten. Bizar Twee Amerikaanse dorpen zijn in rep en roer na Halloween. Kinderen die dinsdag bij verschillende huizen waren langsgegaan voor het traditionele 'Trick or Treat', kwamen thuis met levensgevaarlijk snoepgoed. Er waren naalden en scheermesjes in gestopt.

De gevaarlijke inhoud werd pas ontdekt toen de kinderen het snoepgoed wilden opeten. Zo braken kinderen in Arcadia, Wisconsin hun repen doormidden, en kwamen ze er zo achter dat er naalden in verstopt zaten. In het dorp Beaverton in de staat Washington kwam een meisje met een Twix naar haar moeder waarin een mesje (waarschijnlijk uit een puntenslijper) werd ontdekt.



De politie in beide dorpen waarschuwt de inwoners voor het gevaarlijke snoep. "Zorg ervoor dat je het snoepgoed van je kinderen zorgvuldig checkt, voordat je ze het laat eten'', laat de politie van Arcadia weten. Ook de politie van Beaverton drukt de ouders op het hart waakzaam te zijn en hun kinderen te instrueren het halloweensnoep te checken.

Beaverton Police In een Twixreep werd een scheermesje aangetroffen.

