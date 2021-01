Naakte voortvluchtige gered door vissers uit Australisch moeras met krokodillen en opnieuw aangehouden

Kev Joiner en Cam Faust zagen zondag in East Point bij Darwin een naakte man in de bomen hangen, boven een moeras vol met krokodillen. De twee Australische vrienden redden de man uit zijn benarde positie. Het bleek om de 40-jarige voortvluchtige Luke Voskresensky te gaan. Hij heeft nu bijkomende klachten aan zijn broek.

Joiner en Faust waren krabbenvallen aan het uitzetten toen ze de kerel om hulp hoorden roepen in East Point in het noorden van Australië. Luke Voskresensky klampte zich vast aan de takken van de mangrove waarin krokodillen zich schuilhouden. Hij smeekte de twee om water en zei dat hij daar al vier dagen hing. Hij had zich gevoed met slakken. “We geloofden hem eerst niet”, zei Faust aan de BBC. “Maar we zagen dat hij er slecht aan toe was en besloten hem toch te helpen.”

Aan de twee vissers had Voskresensky gezegd dat hij op oudejaarsavond naar een concert was gegaan. Faust dacht daarom dat hij “een zwaar nachtje had gehad”. Maar volgens het Australische netwerk 9News was de veertiger veroordeeld voor een gewapende overval en had hij de voorwaarden van zijn vrijheid op borg geschonden. De Australische politie bevestigde later dat de man enkele dagen eerder zijn enkelband had doorgeknipt en voortvluchtig was.

“Hij had overal schrammen en stond vol muggenbeten. Zijn gezicht en zijn torso zaten helemaal onder de modder”, zei Joiner aan 9News. “Hij had afgezien.” Joiner en Faust boden hem dan maar een lift én zelfs een biertje op hun boot aan. Ze belden een ziekenwagen, die de man opwachtte aan de oever. Voskresensky werd opnieuw gearresteerd en overgebracht naar het ziekenhuis voor behandeling. “Hij ligt daar met handboeien om en met twee agenten die op hem babysitten”, aldus nog Faust. Voor de aanklachten tegen hem moet hij op 9 februari voor de rechter verschijnen.

De crimineel mag van geluk spreken dat de twee Australische vrienden hem vonden. Mangroves kunnen levensgevaarlijk zijn. De moerassen rond Darwin in de staat Northern Territory staan bekend voor de krokodillen die er leven. “Hij had een nest gemaakt in de boom en lag maar een meter boven het water”, aldus nog Faust. “En er waren krokodillen in het water, dus dat overleven heeft hij wel goed gedaan.”

