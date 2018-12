Naakte paaldanseres verrast buspassagiers in Sydney jv

18 december 2018

09u17

Bron: 7 News 0 Bizar Ze stapte de bus op, kleedde zich uit, voerde een soort van paaldans uit en ging vervolgens rond om geld op te halen. Maar haar stripact, ergens onderweg in het Australische Sydney, viel niet bij iedereen in de smaak.

Passagiers van een bus tussen Marrickville en Bondi Junction in Sydney trokken grote ogen toen een vrouw samen met haar vriendin in Chippendale opstapte en even later begon te strippen. De dame beging alvast minstens één overtreding omdat ze danste in een zone van de bus waar je niet mag staan. De vrouw sloeg uiteindelijk een sjaal om, ging weer van de bus en verdween in de anonimiteit. Ze werd wel gefilmd door beveiligingscamera’s.

Het verhaal deed al snel de ronde. Zelfs de minister van Verkeer van deelstaat New South Wales moest voor televisie reageren op het incident. “De mensen moeten gewoon opstappen, zich gedragen en weer uitstappen, zo simpel is het”, zei hij aan 7 News. En over de chauffeur die de dispatching had verwittigd: “Ze willen geen passagiers die zich als clowns gedragen op hun bussen”.

Sydney transport chiefs have issued a warning against offensive behaviour after a female passenger stripped naked on a cross-city bus. Passengers watched dumbfounded as she performed a pole dance the whole thing captured on security video. @NinaBStevens #7News pic.twitter.com/rgZJb3nHXJ 7 News Sydney(@ 7NewsSydney) link