Naakte man springt op dak van wagen en ‘valt bus aan’ tijdens ochtendspits Arne Adriaenssens

11 juli 2018

11u52

Bron: Unilad 1 Bizar De ochtendspits in het Britse provinciestadje Tyldesley werd vrijdag opgeschrikt door een naakte man. De man sprong op een het dak van een wagen en kleefde zichzelf tegen de ruit van een bus.

Toen Danny Longsworth (25) zijn dagelijkse trip richting het kantoor maakte, werd hij getrakteerd op een bijzonder spektakel. Op het dak van de wagen voor hem sprong een poedelnaakte man verward op en neer. Volgens Longsworth (die uit reflex begon te filmen) leek de man “volledig weg van de wereld door drugs”.

Snel verliet hij het dak van de wagen en waggelde hij zich een weg over de drukke straat. Wanneer een bus passeerde, besloot hij de bus aan te vallen. Hij plakte zijn naakte lijf tegen de voorruit van het voertuig. De chauffeur bleef echter rustig doorrijden waardoor de naakte vreemdeling na enkele seconden baan moest ruimen.

“Op de video kan je het niet zien, maar hij was volledig bedekt in schrammen”, getuigt Longsworth over de verwarde man. “Normaalgezien is er een kleine stroom langs de weg en men vertelde mij dat hij daarin was gaan zwemmen. De stroom staat echter droog waardoor hij in 2,5 centimeter water lag te zwemmen. Vandaar de krassen.”