Naakte man achtervolgt inbreker : "Als ik kleren had aangetrokken, was ik hem kwijt geweest"

Wil je midden in de nacht even rustig, naakt naar de wc, tref je opeens een inbreker aan. Dat overkwam bewoner Marco de Jongh (46) afgelopen nacht in zijn huis in het Nederlandse Bergen op Zoom, een stadje niet zo ver van de Belgische Noorderkempen. Ondanks het feit dat Marco geen kleren aanhad, zette hij meteen de achtervolging in toen de inbreker probeerde te vluchten.

Die achtervolging leidde tot vreemde meldingen bij de politie; namelijk dat een naakte man midden in de nacht een andere man op straat achtervolgde.

Ter hoogte van de Iepstraat raakte de poedelnaakte Marco de inbreker kwijt. Hij besloot terug naar huis te gaan, zich aan te kleden en in de auto verder te zoeken. Hij kwam op de weg terug twee agenten tegen en gaf het signalement van de verdachte door.

Verdachte opgepakt

Mede door goede informatie van omstanders die aansloegen op het signalement van de verdachte, hebben de agenten hem rond 4.00 uur 's nachts kunnen arresteren op het Piusplein in Bergen op Zoom.

De verdachte is overgebracht naar een politiecel en zit daar nu nog vast. Het betreft een 26-jarige man uit Bergen op Zoom. Marco heeft aangifte gedaan tegen de verdachte. Vooralsnog lijkt het erop dat de man niets heeft gestolen uit de woning. De verdachte wordt zaterdag verder verhoord.

"Als ik in eerste instantie kleren had aangetrokken, had ik niet kunnen zien waar die man naartoe vluchtte. Nu konden we gericht zoeken, en hebben we 'm ook gevonden", verklaarde Marco in een reactie aan het Brabants Dagblad. Wel is hij behoorlijk geschrokken. "Ik ben niet bang aangelegd, maar als er opeens een wildvreemde in je huis staat, is dat echt heel akelig. Dit blijft denk ik altijd bij me."