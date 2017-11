Naakte advocaat met hoge hakken wandelt verkeerd huis binnen: "Hier ben ik" mvdb

09u51

Bron: New York Post - NorthJersey.com 0 Screenshot YouTube Advocaat Justin Christodoro (39) is gespecialiseerd in rechtszaken inzake rijden onder invloed en drugsvergrijpen. Bizar "Hier ben ik!", dat kreeg een verbaasd Amerikaans koppel te horen toen een onbekende man zaterdagnamiddag door een niet gesloten achterdeur bij hen binnenstapte. De man had geen broek of ondergoed aan. Hij droeg zwarte hoge hakken en had enkel een zwart t-shirt aan.

De onbekende realiseerde dat hij zich van huis had vergist en verliet de woning in Rutherford (New Jersey). Een van de bewoners volgde hem en noteerde zijn nummerplaat. De onbekende man stoof weg.

Enkele uren later reed een man naar huis in het naburige Lyndhurst en trof op zijn oprit een onbekende wagen aan. Een halfnaakte man lag bewusteloos achter het stuur. Een toegesnelde agent legde meteen de link met het eerdere incident. De naakte automobilist met hoge hakken werd geïdentificeerd als advocaat Justin Christodoro (39). Hij had geen idee hoe hij op de oprit was beland. In zijn Honda werd een zak met MDMA-kristallen aangetroffen, de grondstof van xtc. De man werd opgepakt. Christodoro wordt vervolgd voor huisvredebreuk en drugsbezit en zit in de cel.

Of hij onder invloed van drugs reed, is niet bekend. Evenmin is al geweten waarom hij naakt met hoge hakken achter het stuur zat en naar waar hij op weg was.

Christodoro is in een twee jaar oude reclamespot op YouTube te zien waarin hij zichzelf aanprijst als advocaat gespecialiseerd in rechtszaken inzake rijden onder invloed en drugsvergrijpen.