Na nootjesgate nu watergate met dochter van topman Korean Air jv

19 april 2018

Er is weer ophef ontstaan rond het gedrag van een dochter van de topman van de Koreaanse luchtvaartmaatschappij Korean Air. Nadat de oudste dochter naar de cel moest wegens het ophouden van een vliegtuig omdat haar nootjes niet correct werden geserveerd, loopt er nu een onderzoek naar de jongste dochter. Ze zou op een vergadering iemand een glas water in het gezicht geslingerd hebben.

Er vond een huiszoeking plaats op de hoofdzetel van Korean Air in Seoel. Emily Cho, senior vice president van de maatschappij, zou tijdens een vergadering water in het gezicht hebben gegooid van een medewerker van een reclamebureau. Een woordvoerder van het bedrijf bevestigde de huiszoeking. Intussen zou Cho zich hebben verontschuldigd voor het incident.

Eerder zat de oudste dochter van topman Cho Yang-Ho enkele maanden in de cel, nadat ze in 2014 een vliegtuig verplichtte om terug te keren naar de gate op de New Yorkse luchthaven John F. Kennedy. Ze was furieus omdat haar macadamianoten werden geserveerd in een zakje, en niet in een kommetje.

Het aandeel zakte donderdag 4,1 procent en daalde al meer dan zeven procent sinds 12 april, toen Koreaanse media het eerst gewag maakten van het incident.