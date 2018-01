Na de Nutella-rellen leidt nu promotieactie voor Pampers tot gevechten in de supermarkt Hilarisch lied '1 euro pour un Nutella, je tuerais pére et mére pour ça!' al meer dan 860.000 keer bekeken mvdb

31 januari 2018

22u12 0

De uit de hand gelopen Franse promotieactie voor Nutella-choco is nog geen week oud, maar opnieuw heeft een prijsstunt van supermarktketen Intermarché tot problemen geleid. Door een drastische prijsverlaging voor Pampers gingen vrouwen elkaar te lijf in een filiaal in Metz.

De grootste Pampers-verpakking werd gisteren aangeboden voor 7,18 euro in plaats van 23,95 euro, een korting van liefst zeventig procent. Zo'n 250 mensen bestormden bij openingstijd een Intermarché-winkel in de stad Metz en grepen de rekken leeg. Het leidde zelfs tot vechtpartijen tussen enkele vrouwen. De politie moest erbij gehaald worden om de orde te herstellen. Dit terwijl het stof over de vorige promotieactie nog niet is gaan liggen.

Intermarché bood vorige week een pot van 950 gram Nutella tijdelijk aan voor amper 1,41 euro in plaats van 4,5 euro. Het leidde op veel plaatsen tot geduw en getrek. In enkele filialen gingen klanten elkaar zelfs te lijf, soms tot bloedens toe. Filmpjes van klanten die elkaar verdringen en grijpen wat ze kunnen, werden druk gedeeld op sociale media.

Op het matje

De regering Macron wil hier paal en perk stellen. Economieminister Bruno Le Maire riep gisteren de baas van Intermarché op het matje. Hij herinnerde hem eraan dat Intermarché samen met concurrerende supermarktketens destijds een charter ondertekende om soortgelijke promoties niet meer aan te bieden. Le Maire wil nu de regelgeving verder aanscherpen. Ook Ferrero, het moedermerk van Nutella, is not amused. "Het leidt enkel tot verwarring en teleurstelling bij klanten", luidt het.

Wie wel garen spint bij de Nutella-rellen is komiek Anthony Joubert. Op zaterdag lanceerde hij een hilarisch lied met de tekst "1 euro pour un Nutella, je tuerais pére et mére pour ça!" Op Facebook werd de clip al meer dan 860.000 keer bekeken en meer dan 27.000 keer gedeeld.