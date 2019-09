Na 25 jaar werd de ring van Dennis weer teruggevonden in café: “Bijna een wonder” Lisa Vos

17 september 2019

23u50

Bron: AD.nl 0 Bizar Een mysterie. Een ander woord heeft de Nederlander Dennis Lagraauw er niet voor. Na 25 jaar werd een ring die hij verloor in café De Luifel weer teruggevonden.

Dennis Lagraauw dronk een kwart eeuw geleden met een maat een pintje in De Luifel, een café in Poeldijk, een plaats in Zuid-Holland. Zoals altijd was de Nederlander met zijn ring aan het spelen. “Een tik”, noemt hij het. Maar opeens viel het sieraad. De ring stuiterde tot tweemaal toe over de plavuizen. Daarna bleef het stil.

Lagraauw: “Met man en macht hebben we gezocht, maar zonder resultaat. Dat was wel even slikken. Mijn vader had mij de ring in een moeilijke tijd cadeau gedaan.” De precieze aanleiding daarvoor wil hij niet kwijt. Wel dat het een “héél betekenisvolle ring” was. Een die je niet wil verliezen.

De stamgast hoopte week na week dat iemand de ring zou vinden, maar helaas. En nu, een kwart eeuw later, is het sieraad plots toch weer opgedoken. Het lag onder de bar van De Luifel, die momenteel wordt afgebroken.

“Het is bijna een wonder”, zegt Lagraauw vol ongeloof. “Van de ring heb ik nooit afscheid genomen. Wel van de gedachte dat ik de ring ooit terug zou krijgen. En nu is dat tóch gebeurd.”

Elly Hazewinkel, die 26 jaar De Luifel uitbaatte, is in haar nopjes. Na de mededeling dat de ring was gevonden, ‘wiebelde’ ze naar eigen zeggen een rondje door de zaak. “Ik ben zó ontzettend blij. Vanavond ben ik persoonlijk bij Dennis langsgegaan om hem de ring te geven, in een doosje met een grote strik er omheen”, vertelt ze aan onze collega’s van AD.nl, die foto’s van het bijzondere moment publiceerden.