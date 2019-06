Mysterieuze zaak: 41-jarige man sterft in gevangenis, lichaam blijkt onvolledig na autopsie bvb

07 juni 2019

15u20

Bron: The Washington Post, Independent 2 Bizar Een telefoontje op een aprildag vorig jaar kwam als een donderslag bij heldere hemel: de 41-jarige Everett Palmer Jr. was gestorven. Toen zijn lichaam later nog eens onvolledig werd afgeleverd aan de familie, werd het mysterie alleen maar groter. Dat vertelde zijn familie gisteren aan The Washington Post.

De 41-jarige ex-militair en vader van twee was op 7 april 2018 van zijn woning in de Amerikaanse staat Delaware naar Lancaster County in Pennsylvania gereisd om zich naar de politie te begeven in een zaak uit 2016 waarbij hij betrapt zou zijn op rijden onder invloed. Twee dagen later kreeg zijn familie telefoon dat hij overleden was in de gevangenis van York County.

Volgens het autopsierapport van de lijkschouwer is de man gestorven na een incident in de gevangenis. Veel meer weet zijn familie niet over de gebeurtenissen die tot zijn dood zouden hebben gezorgd.

Vermiste lichaamsdelen en organen

De schok en de verwarring werden nadien alleen nog maar groter. Toen het lichaam terugbezorgd werd aan zijn familie, bleken zijn keel, hart en hersenen te zijn verwijderd. Die lichaamsdelen en organen zijn vermist en dus nog steeds niet teruggeleverd aan de familie. Dat verklaart de advocaat van de familie, Lee Merritt.

“Het is niet ongewoon om bepaalde delen van het lichaam te verwijderen tijdens een autopsie om er bepaalde testen op uit te voeren. Maar het is wel zeer ongewoon dat er niet geweten is waar die dan nu zijn”, aldus Merritt. (lees verder onder de Facebookpost)

Een jaar later heeft de familie van Palmer nog steeds vragen over wat er juist gebeurd is. De politie van Pennsylvania leidt samen met het openbaar ministerie van York County een onderzoek. Beide bureaus wilden niet reageren aangezien de zaak nog gaande is.

Reanimatie

Volgens Dwayne Palmer, Everett’s broer, zou hij, na de zaak in Lancaster County, doorreizen naar New York om hun zieke moeder te bezoeken. Bij zijn aankomst in Lancaster County werd hij meteen naar de gevangenis van York County gebracht. Zo vertelt Dwayne. Daarna wordt het alleen maar mysterieuzer wat er met Everett Palmer is gebeurd.

Volgens het rapport van de lijkschouwer van York County en de resultaten van de autopsie werd Palmer op 9 april 2018 in een eenpersoonscel in de gevangenis van York County vastgehouden. Daar zou hij “geagiteerd zijn geraakt en met zijn hoofd tegen de celdeur zijn beginnen bonken”. De cipiers “kalmeerden” hem en hij werd naar de ziekenboeg van de gevangenis gebracht waar men vaststelde dat hij “niet meer reageerde”. Het personeel probeerde Palmer te reanimeren en hij werd overgebracht naar het ziekenhuis. Daar werd hij om 5.46 uur ‘s morgens dood verklaard.

‘Moord’

De lijkschouwer oordeelde dat hij gestorven was aan complicaties na zijn geagiteerde toestand, in zijn bloed werd methamfetamine aangetroffen en ook de sikkelcelziekte (ziekte waarbij het hemoglobine abnormaal is) zou een mogelijke oorzaak kunnen zijn.

Volgens advocaat Merritt schakelde de familie een onafhankelijke patholoog in, omdat de manier van overlijden nogal onduidelijk was. Hij stelde eerst de ontbrekende lichaamsdelen en organen vast en verklaarde dan dat de manier van overlijden ‘moord’ zou zijn. Claude Stabley, de officiële lijkschouwer, weigerde commentaar te geven omdat “de zaak nog nog niet is afgerond”.

De familie heeft ook twijfels over de gevonden methamfetamine in zijn lichaam. Volgens hen zou die drug alleen maar toegediend kunnen zijn terwijl hij al in de gevangenis zat.

“Aardige, gezonde man”

Everett’s moeder Rose vertelde het Amerikaanse nieuwskanaal NY1 dat het gedrag van haar zoon, zoals beschreven in het rapport, helemaal niet overeenkomt met dat van Everett. “Mijn zoon was een perfect gezonde man die zeker niet met zijn hoofd tegen een celdeur zou slaan”, zei ze. “Hij is geen onruststoker, helemaal niet. Hij was een zeer zachtaardige man.” (lees verder onder de foto)

Volgens zijn broer was Everett een personal trainer met een uitstekende gezondheid en een goede muzieksmaak. Zijn familieleden waren drager van die sikkelcelziekte, maar zijn broer zelf niet.

De familie wacht nu het vervolg van het onderzoek af, maar overweegt om een rechtszaak aan te spannen als ze niet tevreden zijn met de resultaten. Ze zijn op zoek naar tal van verklaringen. Vorig jaar in juli heeft de familie al geprotesteerd aan het gerechtsgebouw van York County met de eis om alle resultaten van het volledige autopsierapport vrij te geven. Zij hopen opnieuw dat de zaak aandacht krijgt, zodat de getuigen zich eindelijk zullen melden. “Als hij schuldig zou zijn bevonden aan rijden onder invloed moest hij daarvoor verantwoordelijk worden gesteld. Maar dat zou geen doodvonnis mogen geweest zijn”, aldus zijn broer.