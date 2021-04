Mysterieuze verdwijning van hond na 24 jaar opgelost: dode alligator heeft opvallende maaginhoud

Opmerkelij­ke oproep van oude man met onwaar­schijn­lijk verhaal: wie stuurde mij in een krat op een vliegtuig naar huis?

8 april Een 75-jarige man uit Wales heeft een bijzondere oproep gedaan. Hij is op zoek naar twee Ierse mannen die hem in 1965 hielpen om vanuit Australië terug te keren naar zijn thuisland. Niet door hem een vliegticket te geven, maar door hem in te pakken en in een krat te versturen.