Mysterieuze tunnels in Florida dienden mogelijk om Chinese prostituees uit Cuba binnen te smokkelen jv

23 november 2018

21u56

Ybor City is een historische wijk in de kuststad Tampa in de Amerikaanse staat Florida. Al decennialang is er sprake van mysterieuze tunnels onder Ybor City. Nu zijn er nieuwe bewijzen blootgelegd van het bestaan van een heus tunnelnetwerk. Maar de functie ervan blijft een raadsel.

Bij afbraakwerken in Ybor City is er onlangs een nieuwe opening naar de tunnels blootgelegd, meldt architect Gerry Curts. Op de plaats zou een kantoorgebouw neergepoot worden. Een van de projectontwikkelaars, Daryl Shaw, bevestigde aan Fox 13 het bestaan van die tunnelingang en kondigde de plannen aan om die te behouden, mogelijk zelfs met een glazen vloer in het nieuwe kantoorgebouw.

De nieuwszender ging zelf een kijkje nemen in een kelder van een gebouw van meer dan honderd jaar oud. Een dichtgemetselde muur herinnert er aan een oude doorgang naar het tunnelnetwerk.

Drooglegging

Waarvoor de tunnels dienden, is nog altijd een mysterie. Ze zijn met een hoogte tot 2m10 en met een breedte van 1,5 tot 2,1 meter te groot voor een rioleringssysteem. Ook de vlakke vloeren passen niet in dit plaatje. Volgens een van de theorieën werd het ondergrondse netwerk gebruikt door smokkelaars tijdens de drooglegging begin twintigste eeuw. Maar professor emeritus Gary Mormino gelooft niet dat de georganiseerde misdaad in het Tampa van toen een duur tunnelsysteem zou bouwen, gewoon omdat “iedereen destijds whiskey verkocht”.

Mormino hoorde over nog een andere mogelijkheid. De tunnels zouden eind jaren 1800 en begin 1900 weleens gediend kunnen hebben voor een netwerk dat onder anderen Chinese prostituees uit Cuba, via de haven van Tampa, Ybor City binnensmokkelde. In die periode was het voor Aziatische migranten wettelijk haast onmogelijk om naar de VS te komen. De professor voegt er meteen aan toe dat het weliswaar gissen blijft en we misschien wel nooit de functie van de tunnels zullen kennen.

Ybor City werd gesticht in 1886 en staat bekend om zijn rijke architectuur met onder meer voormalige sigarenfabrieken en clubs.