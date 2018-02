Mysterieuze schat van de Mont Blanc: eerlijke vinder claimt zijn deel van de 250.000 euro EB

12 februari 2018

14u23

Bron: Le Dauphiné Libéré 0 Bizar Een Franse alpinist, die bijna vijf jaar geleden een heuse schatkist vond op de flanken van de Mont Blanc, wacht nog steeds op zijn vindersloon. De waarde van de schat - een verzameling smaragden, saffieren en robijnen - wordt geraamd op 250.000 euro. Volgens de Franse wet heeft de bergbeklimmer recht op de helft van dit bedrag.

Het merkwaardige verhaal begint in september 2013. De alpinist, die onbekend wenst te blijven, beklimt de beruchte Boissongletsjer in het massief van de Mont Blanc. Plots stuit hij op een metalen kist. Daar blijkt een indrukwekkende partij smaragden, saffieren en robijnen in te zitten. De stenen zijn verpakt in 49 zakjes met het opschrift 'Made in India'. Geschatte waarde: 250.000 euro.

Twee crashes

De schat wordt in verband gebracht met twee vliegtuigongevallen. Op 3 november 1950 stortte de Malabar Princess, een toestel van Air India, neer in het massief. Zestien jaar later, op 24 januari 1966, crashte een Boeing 707 van dezelfde luchtvaartmaatschappij neer in het gebied. Twee Indische toestellen. Vandaar de link met het opschrift op de zakjes met de waardevolle stenen.

Eerlijk als hij is, draagt de alpinist zijn vondst over aan de politie in Albertville. Een geste waar hij overigens uitgebreid voor gepresen werd.

Vindersloon na twee jaar

De Franse autoriteiten verklaarden vervolgens dat zij alles in het werk zouden stellen om de rechtmatige eigenaar van de schat op te sporen. Tot dusver heeft de eerlijke vinder evenwel nog niets vernomen over deze zoektocht. De man weet dus ook niet of hij aanspraak kan maken op zijn vindersloon.

De Franse wet is in dit verband duidelijk. Indien de wettelijke eigenaar niet binnen de twee jaar gevonden is, wordt de vondst verdeeld tussen de vinder en de eigenaar van het grondgebied waar ze werd gevonden. In dit geval dus de eerlijke bergbeklimmer en de Franse staat.

Oorverdovend stil

De bergbeklimmer raakt stilaan gefrustreerd door de oorverdovende stilte en bracht de zaak nu in de openbaarheid. "Bij de gendarmerie werd me beloofd dat ik op de hoogte zou gehouden worden van de stand van het onderzoek. Tot op heden heb ik daar nog geen woord over gehoord", zegt de man.

Hij maakt zich zorgen, temeer omdat hij in 2013 geen kopie van zijn verklaring aan de politie heeft gekregen. Ook de inventaris van zijn vondst - de waardevolle inhoud van de 49 zakjes - kreeg de man nooit in zijn bezit.

De vinder vreest dat de stenen al lang zijn verdonkeremaand door iemand die er geen recht op heeft. Volgens de krant Dauphiné Libéré liggen de smaragden, saffieren en robijnen veilig in de kluis van een bank in Chamonix.