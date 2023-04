Mysterieuze Nederlandse ‘barnfind’ blijkt één van de grootste ter wereld

U mag oordelen: is huwelijks­vi­deo van Brooke echt zo desastreus als ze zelf denkt?

Een pasgetrouwde vrouw uit Nashville (Tennessee) is niet te spreken over de kwaliteit van haar huwelijksvideo. Brooke Covey (23) betaalde 1.200 dollar (1.100 euro) voor het werk van de zelfverklaarde expert, maar de meeste beelden lijken helaas rechtstreeks van een wiebelende bewakingscamera te komen. Op TikTok laat ze u oordelen over het resultaat. “Ben ik gek geworden of heb ik echt het recht om hierover te klagen?”, vraagt ze zich af.