Mysterieuze lottowinnaar van 1,5 miljard dollar heeft nog maar twee maanden om zich te melden

17 februari 2019

08u38

De klok tikt: nog 61 dagen heeft de gelukzak die het recordbedrag van maar liefst 1,54 miljard dollar (1,36 miljard euro) won met de Amerikaanse loterij. De man of vrouw bleek eind oktober al de juiste nummers van de gigajackpot te hebben gekozen, maar heeft zich nog altijd niet gemeld. Dat kan nog tot 19 april, 17 uur. Tik, tik, tik.

“Hier sloeg het geluk toe”, prijkt in koeien van letters aan het raam van de winkel in Simpsonville in South Carolina waar het winnende lot van de ‘Mega Millions Jackpot’ gekocht werd. Ook voor Patel, uitbater van de vestiging van KC Mart, hangt er veel van af, net als voor de staat South Carolina. C.J. Patel krijgt 50.000 dollar (44.000 euro) en South Carolina zelfs 61 miljoen dollar (54 miljoen euro) aan winsttaksen, maar wel enkel en alleen als de winnaar zich - al dan niet anoniem - kenbaar maakt. Die heeft daar sinds de winnende nummers eind oktober uit de trommel rolden 180 dagen de tijd voor. Daar zijn er al 118 van verstreken. De ongerustheid in Simpsonville neemt toe of de winnaarsclaim er überhaupt nog komt. Vele mensen begrijpen niet dat het blijft aanslepen en beginnen zelfs te twijfelen of er wel echt een winnaar is.

Als het bedrag niet zou worden uitgekeerd, dan krijgen de 44 deelnemende staten een deel van het geld, verdeeld volgens het aantal verkochte lotjes per staat. South Carolina zou dan nog altijd op zo’n elf miljoen dollar (9,7 miljoen euro) kunnen rekenen. Heel mooi, maar toch 5,5 keer minder dan wanneer de potentiële miljonair even zijn/haar winst komt opeisen. De staten Californië, Texas en New York zouden in dat geval zelfs met meer centen aan de haal kunnen gaan.

Miljardair kan de winnaar overigens pas worden als hij/zij het volledige bedrag in schijven verspreid over dertig jaar zou aanvaarden. Als de voorkeur van de winnaar uitgaat naar een uitbetaling in één keer, dan haalt hij/zij dat fameuze miljard niet meer, maar zou blijven steken op ongeveer 780 miljoen euro. Toch ook niet slecht.