Mysterieuze enveloppen met geld zetten Spaans dorp op stelten

13 maart 2019

16u03

In het dorp Villarramiel, in het noordoosten van Spanje, hebben een vijftiental bewoners een enveloppe met geld in hun brievenbus gevonden. De inwoners staan voor een raadsel.

“Al een week lang gaat de vrijgevige maar onbekende schenker, die enveloppen uitdeelt met 50, 70 en zelfs 100 euro in, over de tongen in het dorp met zo’n 800 inwoners”, vertelt burgemeester Nuria Simon. “We staan perplex en blijven afwachtend, omdat we niet weten waar dat geld vandaan komt of wie de schenker is.”

Sommige inwoners kregen het geld in een bruine enveloppe, anderen kregen dan weer gepersonaliseerde omslagen met daarop hun naam, adres, boodschappen als “prinses van het huis” en tekeningen van hartjes. Onder meer een weduwe die met haar alleenstaande zoon woont, gezinnen met kinderen of oudere koppels behoren tot de gelukkige “winnaars”, aldus de burgemeester nog.

Enkelen zijn naar de bank of een politiebureau gegaan om de bankbiljetten te laten natrekken, en ze blijken echt te zijn. De politie is geen onderzoek gestart, omdat er geen misdaad is gepleegd.