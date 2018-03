Mysterieuze boodschap in fles spoelt 132 jaar later aan op strand TTR

06 maart 2018

10u51

Bron: The Guardian 1 Bizar Een mysterieuze brief in een glazen fles op het strand. Dat was wat een Australisch koppel tijdens een strandwandeling vond. De intrigerende vondst bleek eigendom te zijn van een Duitse kapitein, die het zo'n 132 jaar geleden in zee had geworpen. Dat meldt The Guardian.

De Australische Tonya Illman vond samen met haar partner Kym Illman de fles toen ze op het strand wandelden in Wedge Island in het westen van de Australische kust. Het koppel nam de ongewone vondst mee naar huis om het daar grondig te bekijken. Hoewel hun kennis van het Duits erg beperkt is, slaagden ze er toch in de brief te vertalen.

In de boodschap, die dateerde van 12 juni 1886, riep de schrijver de vinder op contact op te nemen met een Duits consulaat of het maritiem observatorium in Hamburg. Vreemd genoeg stonden er allerlei vreemde cijfertjes op het papier geschreven. Ross Anderson, gespecialiseerd in maritieme archeologie in het Western Australian Museum, ontdekte dat Tonya en Kym zowat het oudste bericht in een fles ooit hadden gevonden. De fles dobberde 132 jaar rond en legde een tocht van wel 950 kilometer af. De authenticiteit van het bericht werd vastgesteld door het handschrift en de gegevens te vergelijken met het scheepslogboek van de Paula.

Volgens historici werd de fles in 1886 overboord gegooid van het Duitse zeilschip Paula, dat onderweg was van Cardiff naar Makassar. De vreemde cijfers op het briefje bleken coördinaten te zijn. Tussen 1864 en 1933 hebben Duitse kapiteins duizenden flessen overboord gegooid als onderdeel van een onderzoek naar zeestromen, zeggen onderzoekers van het Western Australian Museum, dat de vondst bekendmaakte.

Intussen werden al zo'n 662 gelijkaardige boodschappen gevonden. Het oudste bericht dat tot nog toe gevonden werd, is 108 jaar oud volgens het Duitse Naval Observatory. Daar is met de vondst van het Australische koppel nu verandering in gekomen.