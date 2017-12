Mysterieuze Belg geeft 1 miljoen euro in bitcoin weg (maar u moet wel de hints ontrafelen) Fien Tondeleir/Sven Van Malderen

19u11

Bron: Eigen berichtgeving 12 The Shepherd Bizar Zin om zelf de stap naar bitcoin te zetten of je collectie van de virtuele munt nog uit te breiden? Dat kan: een Belgische 'bitcoinmiljonair' belooft naar eigen zeggen 1 miljoen euro in bitcoin weg te geven. Het enige wat u daarvoor moet doen, is de hints ontrafelen die verborgen zitten in zeven filmpjes op zijn YouTubekanaal.

Wie er achter het project zit, is vooralsnog onduidelijk. De mysterieuze schenker noemt zichzelf The Shepherd en omschrijft zichzelf als een visionair en een tovenaar. Hij was al met bitcoins bezig "nog voor de rest wist wat het inhield". "Ik ben een menselijk wezen. Iemand als jij, maar dan slimmer", klinkt het. "Mijn grootste verwezenlijking in het leven is dat ik de kunst versta om me er allemaal niets van aan te trekken."

En nu is The Shepherd blijkbaar ook artiest geworden. In enkele video's laat hij zijn stem horen, regelmatig stelen schapen en (schaars geklede) modellen de show.

Rv

Vanmiddag was hij met zo'n paars exemplaar aanwezig in een glazen container op de Meir. De komende dagen tekent hij present in Amsterdam (21 december), Frankfurt (22 december) en Londen (23 december). En wie weet verklapt hij daar nog hoe die 1 miljoen euro aan bitcoins effectief in de wacht moet gesleept worden.

The Shepherd

Voor meer info kan u deze website en zijn sociale media in de gaten houden. Er is ook een mogelijkheid om The Shepherd zelf met al uw vragen te overdonderen.