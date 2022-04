Mysterie waar politie tien jaar tanden op stukbijt opgehelderd door archeoloog

De Mexicaanse politie heeft tien jaar lang haar tanden stukgebeten op een ‘plaats delict’ met 150 schedels. Die werden in 2012 aangetroffen in Chiapas, een streek die bekendstaat om bendegeweld en mensensmokkel. Omdat men de daders niet kon vinden, werd uiteindelijk de hulp van een archeoloog ingeschakeld. Die kon het mysterie wel ontrafelen.

De schedels werden ontdekt op 5 oktober 2012 in een grot in zuidelijke Mexicaanse staat Chiapas. Die ligt in de buurt van de grens met Guatemala, een streek met veel zware misdaad en mensensmokkel. De autoriteiten gingen dan ook uit van een misdaad. De grot werd beschouwd als ‘plaats delict’.

De lokale politie raakte er echter niet wijs uit. Omdat vervolgens ook de politie van de staat Chiapas na jarenlang speurwerk ook de daders niet kon vinden, werd het onderzoek overgeheveld naar Mexico-City, de hoofdstad van Mexico. Daar werd uiteindelijk hulp van archeologen ingeroepen.

Rituele onthoofding

Die maakten woensdag bekend dat de schedels dateren uit de periode tussen 900 en 1200 na Christus. Ze zijn afkomstig van een rituele onthoofding uit de pre-Azteekse cultuur. De grot waar ze zijn ontdekt ligt in de buurt van Templo Mayor, een belangrijke offerplaats voor de Azteken.

Volledig scherm Archeoloog Javier Montes de Paz legt uit hoe hij het mysterie ontrafelde. © INAH

Toch valt de politie blijkbaar weinig te verwijten. Schedelstapels uit de pre-Azteekse periode die in Mexico worden gevonden, vertonen meestal een ingeslagen gat aan elke kant, waarmee ze op een paal werden geregen. Dat bleek hier niet het geval. De hoofden van de slachtoffers zijn wellicht op een soort trofeeënrek of ‘tzompantili’ gelegd. De Spanjaarden schreven hier tijdens hun ontdekkingen al over rond 1520. Zo’n schedelstapels werden bovendien meestal gevonden op ceremoniële locaties, en niet in grotten.

“Wanneer mensen iets vinden dat zich in een archeologische context bevindt, kunnen ze beter rechtstreeks naar het INAH (National Institute of Anthropology and History) bellen, dan naar de politie”, geeft archeoloog Javier Montes de Paz nog mee.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.