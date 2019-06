Mysterie regenboogforel met trouwring rond staart opgelost jv

25 juni 2019

15u04

Bron: Chicago Sun-Times 4 Bizar Vissers durven weleens opscheppen met hun vangst, die vooral in hun verbeelding kolossale proporties kan aannemen. Maar Joe Penar kwam in het nieuws met een gewone regenboogforel, die hij vrijdag tijdens een wedstrijd op Lake Michigan bovenhaalde. Nu ja, ‘gewoon’: de vis had een trouwring rond de staart.

“Het was maf, wie doet nu zoiets en waarom?” vroeg Jim Nelligan zich af, eigenaar van de vissersboot waarop Penar zat. De ring was met een plastic riempje vastgegespt rond de staart van een regenboogforel. Het antwoord liet niet lang op zich wachten.

Het was een zekere kapitein Jason Rose die de ‘staalkop’ op 4 mei had gevangen en er de ring met een tiewrap aan had vastgebonden. Vervolgens liet hij de vis weer in het water. Het huwelijk van Rose was na bijna tien jaar op de klippen gelopen. Volgens Rose, een visgids, kon zijn vrouw het niet verdragen dat hij zijn dromen najaagde en vond zij dat hij te vaak ging vissen.

Vier jaar na de scheiding wou Rose van de ring af, en wel op originele wijzee. Hij wou hem niet verkopen of gewoon in het water gooien. “Ik heb het op mijn eigen manier gedaan. Ik ben ervan overtuigd dat die ring vervloekt is. Sinds ik ervan af ben, is mijn leven geweldig geworden”, aldus Rose.