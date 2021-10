Mysterie opgelost in Frankrijk: zo kwam bestelwagen op een bushokje terecht

Actievoer­ster Extinction Rebellion tegen de grond gewerkt op catwalk Louis Vuitton in Parijs

6 oktober Een actievoerster is gisteren in Parijs de catwalk opgelopen tijdens een show van Louis Vuitton. Ze toonde het publiek een spandoek met de slogan ‘overconsumptie = uitsterving’. De security greep in en voerde de vrouw af.