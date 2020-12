Mysterie monoliet Isle of Wight opgelost

Wandelaars ontdekten zondagochtend de monoliet van zo’n drie meter hoog op Compton Beach, in het westen van Isle of Wight. Van waar de zuil kwam, was niet bekend. Maar nu treedt Tom Dunford, die zelf op het eiland woont, naar voren als de ontwerper ervan. “Ik deed het puur voor de fun”, zegt hij aan de BBC. “Als aliens naar ons zouden komen, dan zouden ze volgens mij naar de veiligste plek gaan en dat is het eiland Wight”, verwees hij naar de betere coronacijfers daar dan op het vasteland. “Ik was er zeker van dat het al in de eerste uren zou worden gestolen.”

Zijn creatie in Wight was de laatste zuil die internationaal over de tongen ging, na die van Utah, die in Roemenië en die in Californië. En zelfs in ons eigen Baasrode is er eentje gespot. Allemaal lijken ze afstammelingen van de enorme, zwarte monolieten uit Stanley Kubricks film ‘2001: A Space Odyssey’ uit 1968. Eerder werd al de inplanting van de twee monolieten in de VS (Utah en Californië) opgeëist door kunstenaarscollectief ‘The Most Famous Artist’, maar het is zeer de vraag of die claim klopt. De kunstenaars verkopen online gelijkaardige zuilen voor de stevige prijs van 37.000 euro.