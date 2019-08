Mysterie: man met uitgeholde tv op hoofd dumpt oude televisies aan tientallen voordeuren mvdb

18 augustus 2019

11u30

Bron: CBS Local - Washington Post 1 Bizar Een vreemd ontwaken vorig weekend voor buurtbewoners in het Amerikaanse Haddison County (Virginia): een onbekende bleek ‘s nachts bij meer dan vijftig woningen een oud tv-toestel aan de voordeur te hebben gezet. Het mysterie wordt alleen nog maar groter. De man is door bewakingscamera’s gefilmd en draagt zelf een uitgeholde televisie op zijn hoofd.

De politie kreeg zondagochtend tientallen oproepen uit de residentiële buurt Hampshire binnen. Verschillende buurtbewoners spoelden de beelden van hun bewakingscamera terug. Ze stootten zo op in een blauwe overall gehulde man die een uitgeholde tv op het hoofd draagt en hun woningen ‘s nachts benaderde. Hij draagt handschoenen en zet keurig zijn meegebrachte oud toestel neer, zwaait nog naar de camera en vertrekt weer.



Volgens de politie was de televisiedump geen eenmansactie. Op enkele bewakingsbeelden is ook een man in een witte overall te zien, eveneens met een uitgeholde tv op zijn kop. Opgetrommelde agenten hebben uren later de gedumpte televisies opgehaald. Tot nog toe heeft geen enkele bewoner officieel klacht ingediend.



De politie gaat volgens lokale media uit van een studentengrap, of iets soortgelijks. Het korps gaat de zaak niet verder uitspitten. De politie vraagt wel nieuwe voorvallen zeker te melden.



De ‘TV Santa Claus’ is geen alleenstaand geval, zo blijkt. Ook in Grey Oaks, een buurt nabij Richmond (de grootste stad van Henrico County), kreeg een jaar geleden ook te maken met een mysterieuze tv-dump. De neergezette toestellen waren toen kleiner in aantal. Wie daarvoor verantwoordelijk was, blijft een mysterie.