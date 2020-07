Muziekleraar die met sperma besmeurde fluiten zou hebben uitgedeeld veroordeeld tot 18 jaar cel IB

09 juli 2020

04u15

Bron: AP, ocregister.com, vcstar.com, westportnews.com 1 Bizar Een Amerikaanse muziekleraar die ervan beschuldigd wordt met sperma besmeurde fluiten gegeven te hebben aan schoolmeisjes in Californië, is vandaag tot 18 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Dat melden verschillende Amerikaanse media.

De 61-jarige John Edward Zeretzke uit Ventura werd in het hooggerechtshof van Orange County veroordeeld nadat hij schuldig was bevonden aan zes aanklachten wegens het plegen van onzedelijke daden tegen vijf meisjes jonger dan veertien jaar. De feiten vonden in 2017 plaats.

Woensdag pleitte hij schuldig aan alle aanklachten wegens onzedelijke handelingen tegen kinderen. Zeretzke heeft gedurende zijn zeker dertig jaar lange carrière met duizenden kinderen in de VS gewerkt.

Venturan John Zeretzke, arrested on suspicion of child sex crimes, is also the founder of Flutes Across the World. You may recall that officials last year said someone with the nonprofit may have given kids flutes that were tainted with a body fluid. https://t.co/B2sxgNXFNO Ventura County Star(@ vcstar) link

Plaatsvervangend procureur-generaal Amanda Casillas beschuldigde Zeretzke er tijdens de rechtszaak van dat hij in zijn huis en op hotelkamers video’s en foto’s maakte waarop te zien was hoe hij op en in de fluiten ejaculeerde die hij later aan kinderen op school uitdeelde. Tijdens de lessen nam hij foto’s van de kinderen terwijl ze de fluiten gebruikten. Die foto’s deelde hij later weer in verschillende chatconversaties met een andere persoon, waarin hij vertelde hoe zijn seksuele verlangens en fantasieën werden waargemaakt doordat de meisjes de door hem besmeurde fluiten bespeelden.

“Constructief aanraken”

Tegen de tijd dat de verzamelde fluiten werden getest op de aanwezigheid van sperma, bleek dat niet meer te vinden te zijn. Volgens de aanklager hield Zeretzke zich bezig met “constructief aanraken”. “Het is constructief als de dader, zonder het slachtoffer daadwerkelijk aan te raken, ervoor zorgt dat het slachtoffer zichzelf aanraakt met een object, ongeacht de aanwezigheid van de dader”, legde Casillas uit aan de jury.

Grondlegger internationaal muziekprogramma

Zeretzke is de grondlegger van het internationaal gerenommeerde muziekprogramma Flutes Across The World, dat hij in 2009 opzette. Aan het programma hebben al duizenden Amerikaanse kinderen deelgenomen. Elk kind kregen twee identieke van pvc gemaakte fluiten, die het mocht versieren. Een van de fluiten mocht het kind zelf houden, de andere werd naar een kind in een ander land gestuurd.

Het programma heeft volgens de inmiddels offline gehaalde website van Flutes Across The World muziekmissies gehouden in Haïti, de Filipijnen, Honduras en in verschillende reservaten voor Indianen in de VS. Ook zouden verschillende ‘fluitambassadeurs’ door het programma naar Nepal, Afrika en delen van zuidoost Azië zijn gestuurd.

Tweede rechtszaak

In een nog hangende rechtszaak pleitte Zeretzke alvast schuldig aan de productie van kinderporno. Daarnaast wordt hij ervan beschuldigd in de periode van november 2015 tot mei 2016 een minderjarig tienermeisje te hebben proberen te verleiden tot seksuele handelingen. Ook wordt hij ervan beschuldigd seksueel contact te hebben gehad met een minderjarige tijdens een vakantie op de Filipijnen in 2017.

Naar verwachting zal Zeretzke in deze zaak op 20 oktober formeel een schuldbekentenis indienen bij de Amerikaanse rechtbank.



