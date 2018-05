Museumbezoeker hakt met metalen paal in op wereldberoemd schilderij Ivan de Verschrikkelijke SVM

Een bezoeker van de Tretjakov-galerie in Moskou heeft een wereldberoemd schilderij van de kunstenaar Ilja Jefimovitsj Repin zwaar beschadigd. Het gaat om het doek met de naam 'Ivan De Verschrikkelijke En Zijn Zoon Ivan Op 16 November 1581'.

De man greep een van de metalen palen die als afsperring dienden en begon daarmee op het doek in te hakken. Het veiligheidsglas werd aan diggelen geslagen en het kunstwerk raakte op drie plaatsen gescheurd. "Door een gelukkig toeval werd het belangrijkste -de gezichten en de handen- niet beschadigd", klinkt het.

"Te diep in de fles gekeken"

De man werd opgepakt. Volgens de politie had hij te diep in de wodkafles gekeken. Naar zijn motief hebben ze het raden. Hij riskeert tot drie jaar gevangenis. Het incident deed zich gisteravond kort voor de sluiting van het museum voor.

Het olieverfschilderij uit 1885 is een van de belangrijkste kunstwerken van de Tretjakov-galerie. Het toont Ivan de Verschrikkelijke, nadat hij zijn zoon in een aanval van woede gedood had. De ogen van de tsaar weerspiegelen angst en verschrikking.

Glassplinters verwijderd

Repin is een van de belangrijkste portretschilders van het Russische realisme. Kunstmecenas Pavel Tretjakov verwierf het doek in 1885. Het museum met zijn nalatenschap herbergt een van de grootste collecties van Russische kunst.

Experts haalden het schilderij uit z'n frame en verwijderden de glassplinters. Het zal gerestaureerd worden. Het doek werd in 1913 al eens zwaar beschadigd. Toen had een man driemaal met een mes naar het doek uitgehaald. Sinds 1927 wordt het afgeschermd met een glazen paneel.