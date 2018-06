Museum Elsene sluit de deuren en brengt werken onder bij de buren jv

21 juni 2018

08u11

Bron: afp/belga 0 Bizar Het Museum van Elsene sluit tot 2021 de deuren voor renovatiewerken, maar haalt een aantal werken dit weekend nog eens van onder het stof. Een tiental gezinnen uit de buurt van het museum wordt zaterdag en zondag "ambassadeur" van een schilderij of buste. Zij ontvangen de kunstliefhebbers thuis.

In totaal doen tien gezinnen die in de buurt van het Museum van Elsene wonen, mee met het project. Ze hebben zich vrijwillig aangeboden om zaterdag en zondag een of meerdere kunstwerken uit de collectie van het Museum van Elsene thuis onder te brengen.

Het idee komt van 'Patrimoine à Roulettes', een organisatie die zich inzet om het Belgisch patrimonium bekender wil maken bij het grote publiek. De organisatie wil de werken uit het Museum van Elsene, waar sinds maart uitbreidingswerkzaamheden bezig zijn, "van onder het stof halen".

Het museum selecteert telkens tien gezinnen uit de buurt. Zij mogen uit de preselectie van een veertigtal kunstwerken kiezen welke ze een weekendje in huis willen ontvangen. Dit weekend gaat het onder meer om werken van Jan Fabre en Félicien Rops. Het grote publiek kan de werken zondag bewonderen bij de gezinnen thuis, op zaterdag mogen familieleden en vrienden van de 'ambassadeurs' een kijkje komen nemen.

Het museum wil het project hierna nog eens vijf weekends herhalen, tot het in de herfst van 2021 de deuren opnieuw opent. De collectie telt in totaal 13.000 werken, van onder meer Henri de Toulouse-Lautrec, James Ensor, Constant Permeke, Pierre Alechinsky, Auguste Raudin en Pablo Picasso.