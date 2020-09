Musée d’Orsay in Parijs weigert vrouw wegens decolleté Frank Renout

10 september 2020

11u16

Bron: AD.nl 0 Bizar Het wereldberoemde Musée d’Orsay in Parijs is in opspraak geraakt omdat het een bezoekster de toegang weigerde wegens haar decolleté. Ze zou te bloot rond hebben willen lopen in het museum.

De 22-jarige studente Jeanne ging dinsdag Musée d’Orsay binnen en stuitte bij de ingang op een vrouwelijke beambte. ‘Oh nee, dat kan niet. Zo kan je niet naar binnen’, zou Jeanne te horen hebben gekregen - terwijl blikken zich op haar decolleté richtten. De bezoekster protesteerde, er werd een bewaker bij gehaald en die zou gezegd hebben: ‘regels zijn regels’. Jeanne vroeg welke regels dat dan waren. Daar kwam geen duidelijk antwoord op.

Er kwam nog een bewaker bij en die stelde voor een jas aan te trekken. Jeanne protesteerde nog en zei dat ze gediscrimineerd werd vanwege haar decolleté maar trok toch de jas maar aan. “Eenmaal binnen zie ik overal schilderijen van naakte vrouwen en beeldhouwwerken van naakte vrouwen’’, schreef ze de dag erna in een open brief op Twitter. “Ik vraag me af of die bewakers zich realiseren dat ze me geseksualiseerd hebben. Ik ben meer dan een stel borsten, ik ben meer dan een lichaam.’’

Lettre ouverte @MuseeOrsay



Ci-joint la robe de la discorde (photo prise quatre heures plus tôt) pic.twitter.com/FTIXQKsdRZ Tô’(@ jeavnne) link

De open brief werd opgemerkt en leidde tot een storm verontwaardigde reacties. “Het is een schande! Mijn steun heb je’’, schreef de bekende feministe Rokhaya Diallo. “In deze mannenmaatschappij wordt ons opgelegd hoe we ons moeten kleden’’, aldus een vrouw op Twitter. Op het sociale netwerk werden ook massaal foto’s gepost van al het naakt dat in Musée d’Orsay te zien is, inclusief foto’s van standbeelden buiten die vrouwen verbeelden met diepe decolletés.

De linkse krant Libération wijdde er een heel artikel aan en dook in de regels van het museum. Daar bleek te staan dat ‘nette kleding’ gewenst is. “Een bezoeker kan geweigerd worden als de kleding de openbare orde kan verstoren.’’'

Excuses

Het museum bood al snel excuses aan. Het incident was het gevolg van overijverige beambten, liet Musée d’Orsay aan Jeanne weten. De studente was daarmee tevreden. “Ik pleit niet voor een boycot van het museum. Ik ga er zelf graag opnieuw naartoe. Ik wilde gewoon aandacht vragen voor het feit dat vrouwen nog steeds dagelijks het slachtoffers zijn van seksisme.’’