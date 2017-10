Mozaïek van keizer Caligula duikt op in New York als... bijzettafel EB

Bron: thelocal.it 0 Manhattan District Attorney's Office De bewuste mozaïek. Bizar Een tweeduizend jaar oude mozaïek van de Romeinse keizer Caligula is opgedoken in een New Yorks appartement. Daar deed de zeldzame kunstschat dienst als bijzettafeltje. Het kleinood zal nu teruggebracht worden naar Italië.

De mozaïek, die dienst deed als versiering op een van de schepen van Caligula, verdween in 1940 uit het scheepvaartmuseum van Nemi, ten zuidoosten van Rome. Amerikaanse soldaten zouden het naar de Verenigde Staten hebben gesmokkeld. Sedertdien werd het antieke kunstwerk nooit meer in het openbaar gezien. Het museum van Nemi ging in 1944 trouwens in vlammen op tijdens gevechten tussen de Amerikaanse en Duitse troepen.

RV Caligula heerste over het Romeinse rijk van 37 tot 41 na Christus.

De mozaïek, vervaardigd uit groen en rood porfier, serpentijn en glas, deed dienst als decoratie op een van de schepen van de extravagante Romeinse keizer Caligula. Die boten voeren op het meer van Nemi tijdens diens regeerperiode van 37 tot 41 na Christus. Ze waren de ideale locatie voor religieuze plechtigheden of voor de vele orgieën die de beruchte keizer organiseerde. De schepen waren rijkelijk versierd met goud, ivoor en marmer. Ze waren uitgerust met baden, verwarming en stromend water.

Na de val van Caligula zonken de schepen. In de jaren 1930 gaf dictator Benito Mussolini de opdracht om het meer van Nemi te dreggen. Met succes: het wrak van twee vaartuigen kon worden bovengehaald. De overblijfselen, waaronder de bewuste mozaïek, werden ondergebracht in een daartoe speciaal museum in het plaatsje Nemi. Van waaruit de kunstwerken dus tijdens WOII verdwenen.

Speurtocht

Verloren voor de mensheid? Niet als het van het 'kunstteam' van de Italiaanse militaire politie afhing. Deze eenheid heeft tot taak het Italiaanse kunstpatrimonium te beschermen en, indien verdwenen, op te sporen. Speurders van het team beten zich vast in de mozaïek van Caligula. Een spoor bracht hen tot bij een Italiaanse verzamelaar met een appartement op Park Avenue in New York.

Koffietafeltje

Volgens het onderzoek belandde de mozaïek in de jaren '60 bij een New Yorkse antiquair. De Italiaanse verzamelaar kocht het op zijn beurt van een aristocratische familie. Zich onbewust van de oorsprong, gebruikten de man en zijn echtgenote het antieke kunstwerk als bijzettafeltje voor de koffie.

Van zodra de eigenaars vernamen dat de mozaïek eigenlijk op illegale wijze in hun bezit was gekomen, gaven ze het spontaan terug aan de Italiaanse staat. Het werk wordt nu teruggebracht naar Nemi. Daar werd het museum intussen weer opgebouwd.

Museo della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci Het wrak van twee vaartuigen kon in 1930 worden bovengehaald uit het meer van Nemi in Italië.