Moslim trouwt met drie vrouwen tegelijk om kosten te besparen EB

11u15

Bron: Uganda Vision 2 RV Mohammed Ssemanda geflankeerd door zijn drie bruiden. Bizar Groot feest vorige maand bij Mohammed Ssemanda. Deze 50-jarige moslim uit Oeganda trouwde namelijk met drie vrouwen tegelijk omdat hij zich geen drie aparte huwelijksfeesten kon veroorloven.

Ssemanda komt aan de kost als verkoper van voedingswaren, maar zijn handeltje is niet erg lucratief. Elke besparing is dus welkom voor de man uit Katabi. Vandaar zijn 'massahuwelijk".

"Mijn vrouwen weten dat ik niet in het geld zwem", verklaarde hij bij de plechtigheid. "Maar ze trouwen met mij uit liefde. Ze weten ook dat ik harder zal werken om hen te onderhouden.

Hernieuwing

De gelukkige bruiden zijn Salmat Naluwugge (48), Jameo Nakayiza (27) en Mastulah Namwanje (24). Bijzonder is, dat Naluwagge al twintig jaar getrouwd was met Ssemanda. Zij hebben tijdens de jongste plechtigheid hun huwelijksgeloften hernieuwd. De twee hebben samen vijf kinderen. De twee andere bruiden hebben ook al kinderen uit een andere relatie.

"Ik ben onze echtgenoot dankbaar dat hij samen met ons drietjes getrouwd is. Dit bewijst dat hij ons allemaal gelijk zal behandelen en dat hij evenveel van ons houdt", zei Salmat Naluwugge tijdens de plechtigheid.

Toegelaten onder voorwaarden

De islam laat op grond van de Koran polygamie toe. Het maximum aantal vrouwen dat een man kan huwen is evenwel beperkt tot vier en er moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden. Een polygaam huwelijk wordt enkel toegelaten indien de man in staat is om de vrouwen goed en gelijkwaardig te behandelen. Hij moet zijn vrouwen en kinderen bovendien financieel kunnen onderhouden. Polygamie dient bovendien toegelaten te zijn door de overheid van het land waar men huwt.