Moordverdachte probeert vanuit kooi in rechtszaal te ontsnappen via plafond Sven Van Malderen

11 december 2019

15u33

Bron: Tellerreport.com 0 Bizar Van een ultieme ontsnappingspoging gesproken: een Russische moordverdachte heeft geprobeerd om via het plafond te vluchten, nadat hij zich met de nodige moeite uit een kooi in de rechtszaal gewurmd had.

Bizarre beelden. Psychopatische moordenaar Leonid Gracer (vermoordde z'n zus) probeert tijdens rechtszaak in Moskou Rusland, uit een kooi te klimmen en te ontsnappen via het plafond. pic.twitter.com/sw4Wjin5v4 Harald Doornbos(@ HaraldDoornbos) link

Eén beveiliger bleef hardnekkig zijn been vasthouden. Met behulp van knuppels en een stroomstootwapen kon uiteindelijk erger voorkomen worden. Ook de poging om al bengelend zijn broek uit te spelen, haalde niets uit.

Leonid Gracer wordt ervan verdacht zijn oudere zus doodgestoken te hebben. Het 21-jarige slachtoffer had meerdere steekwonden en haar lichaam was bedekt met rituele symbolen. De verdachte werd naast het lichaam van de jongedame aangetroffen, hij was op dat moment naakt en bevond zich onder het bloed.