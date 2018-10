Moordenaar vertelt in ruil voor Xbox na acht jaar waar lijk van vrouw is David van der Heeden

24 oktober 2018

00u15

Acht jaar nadat Doug Stewart uit Michigan zijn vrouw om het leven bracht, heeft hij opgebiecht waar hij haar lichaam verborg. Stewart, die een levenslange straf uitzit voor de moord op zijn eega, sloot een deal met justitie. In ruil voor een Xbox leidde hij agenten naar de resten van Venus Rose Stewart.

Venus Rose Stewart verdween in 2010 toen zij de post ging halen. Het lichaam van de vrouw werd nooit gevonden. De Stewarts waren sinds een paar maanden uit elkaar en Doug woonde ten tijde van de verdwijning in Newport News, Virginia. Zijn telefoongegevens, de getuigenis van een handlanger en een vingerafdruk op een stuk tentzeil kostten Stewart uiteindelijk de kop.

De man werd in 2011 veroordeeld voor de moord op zijn van hem vervreemde echtgenote. De moord was dan wel opgelost, maar de politie had geen idee waar het lichaam was gebleven. Ondanks zijn levenslange celstraf, blééf Stewart ontkennen betrokken te zijn bij haar verdwijning. Over de plek waar hij haar lijk begroef, hield de killer dan ook jarenlang zijn mond dicht. Dat meldt nieuwssite Mlive.com.

Schoon schip maken

Aan Stewarts stilzwijgen kwam een einde toen zijn zus weer in contact kwam met de familie van haar omgebrachte schoonzus. Hij wil schoon schip maken, maar helemaal onzelfzuchtig is zijn bekentenis niet. Stewart gooide het op een akkoordje met de autoriteiten en krijgt in ruil voor Venus’ resten de beschikking over een Xbox-spelcomputer in zijn cel. Ook mag hij deelnemen aan gevangenisprogramma's.

“Een jaar geleden bekende hij eindelijk haar vermoord te hebben”, zegt rechercheur Chuck Christensen. “Dankzij de gesprekken die wij met hem hadden, waren we in staat een regeling met hem te treffen.” Gisteren nam de veroordeelde moordenaar rechercheurs mee naar een bebost gebied in Kalamazoo County in de staat Michigan. Daar troffen de agenten inderdaad menselijke resten aan.

Hoewel de agenten ervan overtuigd zijn dat het om Venus Stewart gaat, moeten tests die aanname nog wel bevestigen. Afgezien van de botten werden op de locatie ook andere voorwerpen gevonden die erop duiden dat het echt om de verdwenen vrouw gaat. “Wat we vandaag doen, geeft voldoening”, zegt openbaar aanklager John McDonough. “Dit is het enige goede dat Doug Stewart heeft gedaan, sinds hij Venus vermoordde.”