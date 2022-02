“Mogelijk niet genoeg kippenvleugels voor fans van Super Bowl”

In totaal zullen zondag naar verwachting ruim 1,4 miljard kippenvleugels afgekloven worden. De krappe voorraden zijn het gevolg van algehele verstoringen in de logistieke keten als gevolg van de coronapandemie. Er is ook een groot personeelstekort in de Amerikaanse voedingsindustrie, net als een tekort aan andere ingrediënten en torenhoge kosten. Bij de groothandel bereikte een halve kilo kip in januari de recordprijs van ongeveer 2,35 euro, in de jaren voor de pandemie schommelde de gemiddelde prijs nog rond de 1,53 euro.