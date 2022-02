Moedige Elaine (73) jaagt winkeldief weg

De diefstal gebeurde in een Walmart-supermarkt in Campbell River, in het westen van Canada. Bij mensen uit de buurt leeft al veel frustratie door een reeks misdrijven, legt Maury Tyre van de lokale politie uit aan Global News. Hij bevestigt de authenticiteit van de video en laat weten dat in december nog een man werd opgepakt voor het neersteken van een bewaker in dezelfde winkel.

Gebraad

Bij het incident op 29 januari haalde een klant zijn smartphone boven toen hij de winkeldief zag vertrekken met een volle kar zonder te betalen. Ook Elaine Gallaway (73) had in de winkel al gezien hoe de man gebraad in zijn rugzak stopte. Ze had het voorval ook al aan een medewerker gemeld, vertelt ze. Toch maakte de dief aanstalten om met zijn fiets en de volle kar te vertrekken, maar dat pikte ze niet. “Ik ben deze bullshit beu”, hoor je haar zeggen terwijl ze met haar kar de uitgang blokkeert.

Muts

De vrouw slaagde erin de bivakmuts van de dief af te trekken, zodat zijn gezicht in beeld komt. “Als de politie iemand duidelijk in beeld heeft, dan weten ze naar welke verdachte ze moeten zoeken”, weet ze. Uiteindelijk vertrok de dief zonder de kar, maar nog wel met zijn rugzak vol gebraad. “De prijzen stijgen voor al de rest door jullie klootzakken”, bijt Elaine hem nog toe in het filmpje.

Bankbediende

Maury Tyre van de politie raadt mensen af om zelf tussenbeide te komen bij zulke incidenten, en verwijst naar een schietpartij in december. Maar Elaine stelt dat ze het opnieuw zou doen, al raadt ze het anderen ook niet per se aan. Ze zag in dit geval dat de dader niet meteen een wapen kon nemen omdat hij met zijn ene hand de kar vasthield en met de andere zijn fiets, legt ze uit. Haar koelbloedigheid heeft ze naar eigen zeggen opgebouwd tijdens haar voormalige job. “Ik was 17 jaar bankbediende en ben al onder schot gehouden”, luidt het. Haar oude opleiding daarvoor “kwam dus opnieuw boven”.

