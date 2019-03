Moeder vergeet baby in luchthaven, vliegtuig moet omkeren IB

13 maart 2019

05u13

Bron: Gulfnews.com 3 Bizar Een Saudische vrouw heeft afgelopen weekend de schrik van haar leven gehad, toen ze tijdens haar vlucht van het Saudische Jeddah naar Kuala Lumpur in Maleisië ineens besefte dat ze haar baby vergeten was mee aan boord te nemen. Het kindje was achtergebleven bij de gate in de terminal van de King Abdul Aziz-luchthaven. De barmhartige piloot besloot de reis af te breken en een noodlanding te maken om het kind op te halen.

Pas na het opstijgen drong het tot de anoniem gebleven vrouw door dat ze haar baby niet bij zich had. Onmiddellijk sloeg ze alarm bij het cabinepersoneel, dat de piloot op de hoogte bracht. De vrouw weigerde nog verder te vliegen zonder haar kind aan boord.

Protocol

De piloot zocht meteen contact met de luchtverkeersleiding om toestemming te vragen om terug te mogen keren en te landen. Dat had aanvankelijk nogal wat voeten in de aarde, aangezien niemand wist wat het protocol was voor een vergeten baby - maar uiteindelijk kreeg de piloot toch toestemming en mocht vlucht SV832 omkeren en opnieuw landen om het arme kind op te halen.

Hoe het komt dat de moeder haar baby vergat en of ze daarna alsnog op het vliegtuig is gestapt met het kindje, is onbekend.



Beluister hieronder het gesprek tussen de piloot en de luchtverkeersleiders (in het Arabisch en een beetje Engels):