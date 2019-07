Moeder rijdt rond met opblaaszwembadje op het dak, mét dochters erin David van der Heeden

11 juli 2019

10u24

Bron: AD.nl 0 Bizar Een 49-jarige Amerikaanse besloot deze week een opblaasbaar zwembadje voor haar dochters te vervoeren, met haar twee oogappeltjes erin. Verrassend genoeg mag dat niet, zo bleek toen agenten haar tegenhielden.

Agenten van het Amerikaanse stadje Dixon, in de staat Illinois, arresteerden de 49-jarige Jennifer Janus Yeager nadat een bezorgde burger had gemeld dat hij haar voorbij had zien rijden, mét kinderen op het dak van haar auto.

Navraag leerde dat de moeder met het lege badje naar een vriend was gereden, om het daar op te blazen. Toen het ding eenmaal vol lucht zat, was het dak van haar auto de enige plek om het op te vervoeren. Lege badjes vangen veel wind en om dat probleem te tackelen, zette Yeager haar beide dochtertjes in het badje en reed ze richting huis.



Gelukkig liep de rit voor beide dochters goed af. Moeder zelf komt er wat slechter af. Ze wordt aangeklaagd wegens twee gevallen van nalatigheid en het in gevaar brengen van haar kinderen. Na een borgsom te hebben betaald, mocht Yeager vertrekken. Zonder dochters op het dak.