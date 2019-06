Moeder onder vuur omdat ze piepjong dochtertje meeneemt tijdens jacht Tom Tates

05 juni 2019

19u18

Bron: AD.nl 0 Bizar Een 30-jarige vrouw uit de Amerikaanse staat Ohio krijgt bakken kritiek over zich heen, nu bekend is geraakt dat ze haar negen maanden oude dochtertje al sinds haar geboorte meeneemt tijdens de jacht. Volgens Rebekah Stephens, de moeder in kwestie, zit de kleine Isabella veilig op haar rug als ze in de bossen met pijl en boog herten, kalkoenen, fazanten en konijnen neerschiet.

In Amerikaanse en Britse media ligt Stephens al enkele dagen onder vuur, maar zelf haalt ze haar schouders op over alle negatieve aandacht rond haar persoon. “Sinds ik met mijn dochtertje jaag, krijg ik al kritiek. In mijn ogen doe ik niets fout. Het is volstrekt ongevaarlijk en Isabella leert op deze manier en in de frisse buitenlucht alles over de natuur, klimaat en het dierenrijk”, reageerde ze in tabloid The Sun.

Stephens jaagt al 20 jaar zelfstandig en ging vanaf haar zevende mee op jachttripjes van haar ouders. Voor Rebekah, die in augustus 2018 beviel van dochtertje Isabella, is jagen “de normaalste zaak van de wereld”. “Tijdens mijn jeugdjaren kochten we nooit vlees. Daar zorgden we zelf voor. En de bijproducten zoals vachten gebruikten we voor het interieur. Dat doe ik nu allemaal ook. En ik voel me er goed bij.”

Laatst lukte het haar om vijf uur haar mondje te houden toen ik op kalkoenen aan het jagen was

De jonge moeder wordt inmiddels op sociale media beschuldigd van “kindermishandeling”. Onzin, reageert ze. “Isabella weet hoe ze zich tijdens de jacht moet gedragen. Ze is altijd heel stil en lief als ze op mijn rug zit mee te kijken hoe ik mijn pijl op een dier richt. Laatst lukte het haar om vijf uur haar mondje te houden toen ik op kalkoenen aan het jagen was.”

Ze heeft niet de indruk dat ze haar dochtertje opzadelt met een trauma. “Niemand in het gezin waarin ik opgroeide heeft er last van.” En ze hoopt dat kleine Isabella op termijn ook zelf gaat jagen met geweren of bogen. “Ik zou niet vreemd opkijken als blijkt dat ze mijn obsessie heeft geërfd.”

