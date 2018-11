Moeder laat kinderen achter om te trouwen met gevangene in VS: “Die haattattoo op zijn voorhoofd? Daar heeft hij nu spijt van” Sven Van Malderen

29 november 2018

18u05

Bizar Je kinderen achterlaten om in de Verenigde Staten te gaan trouwen met een gevangene? Dat mocht Becci Brennan (29) even komen uitleggen in de Britse ontbijtshow 'Good Morning Britain'. "Die haattattoo op zijn voorhoofd? Dat is een van de dingen waar hij nu spijt van heeft", klonk het.

De Britse vrouw gaf twee weken geleden haar jawoord in de gevangenis van San Diego. Het was pas de negende keer dat ze hem in levende lijve zag. “Ik ben ervan overtuigd dat hij de liefde van mijn leven is. Gevoelens heb je nu eenmaal niet in de hand. Hij begrijpt me beter dan mijn vorige partners en zal een fantastische papa zijn voor mijn zoon en drie dochters. De omstandigheden zijn natuurlijk niet ideaal, maar ik voel me fantastisch in zijn gezelschap.”

Travis Thompson zit een gevangenisstraf van bijna acht jaar uit vanwege inbraken en wapen- en drugsfeiten. Normaal komt hij in 2023 vrij, maar Becci hoopt dat dat vanwege zijn voorbeeldig gedrag sneller zal gebeuren.

“Pure zelfbescherming”

Op zijn voorhoofd staat het woord ‘hatred’ (haat; nvdr) getatoeëerd, onder zijn linkeroog prijkt het SS-teken van de nazi’s. Schrikt zo’n expliciet uiterlijk haar dan niet af? “Heel wat mensen voelen zich geïntimideerd door hem. Hij is een grote kerel en enorm gespierd. Zijn hele lijf staat vol tatoeages, maar dat vind ik niet erg. Zelfs niet dat woord ‘haat’ op zijn voorhoofd, nee. Als ik met hem praat, merk ik dat niet eens op. Hij liet die tatoeage zetten toen hij in een slechte periode zat, nu wil hij ze laten verwijderen.”

Met zijn controversieel verleden wil Travis naar verluidt breken. “In de gevangenis maakte hij deel uit van een racistische bende, maar dat was uit pure zelfbescherming. Je wordt daar gebrainwasht en je moet altijd de stoerste zijn. Toen hij besefte dat het alleen maar om macht en geld draaide, nam hij er afstand van. Nu houdt hij zich meer bezig met meditatie.”

“Moeder is ouderwets”

De omgeving van Becci reageert niet bepaald positief. “Mijn moeder verzet zich vierkant tegen onze relatie, ze is helaas nogal ouderwets op dat vlak. Mijn broer en mijn vrienden verklaren me gek.” Maar haar kinderen zullen allicht nog het meest met hem te maken krijgen. “Ze hebben nooit een fijn contact met mannen gehad. De relatie met hun pa is vijf jaar geleden op de klippen gelopen, nu kijkt hij niet meer naar hen om. Opnieuw een vaderfiguur in hun leven, dat zullen ze wel fijn vinden.”

“Travis kijkt ernaar uit om die rol op zich te nemen. En op een dag zal ik zijn kind op de wereld zetten. Hij beseft dat hij enkele stommiteiten begaan heeft, maar daar boet hij nu voor. Ik zou niet met hem getrouwd zijn als hij een moordenaar was.”

Jurk met doodskoppen

Het huwelijk, dat op 16 november plaatsvond, zag er nogal speciaal uit. De bruid daagde op in een jurk met doodskoppen, Travis droeg zijn blauw gevangenisuniform. Van bruidsmeisjes, een altaar of een speech van de getuige was geen sprake.

“Hij vertelde hoe graag hij me zag. Ik antwoordde dat ik hem nooit in de steek zou laten. De lakens hebben we nog niet gedeeld, daar moeten we eerst toestemming voor krijgen. Nu we getrouwd zijn, zal dat intiem contact wel lukken. Het zal fijn zijn om eens tijd samen door te brengen zonder dat de cipiers op onze vingers staan te kijken.”

Liefde op het eerste gezicht

Voor Becci was het meteen liefde op het eerste gezicht. “Drie jaar geleden zag ik op Facebook een groep verschijnen waarin opgeroepen werd om brieven te schrijven naar terdoodveroordeelden. Misdaad interesseerde me wel, dus ben ik dat beginnen doen. Gevangenen zijn ook maar gewone mensen die zich heel eenzaam kunnen voelen.”

Onder de vier ‘pennenvrienden’ die de vrouw heeft, bevindt zich een moordenaar die al sinds 1987 in de cel zit. “Maar ik heb ook mijn grenzen. Ik zal nooit contact leggen met iemand die zich misdragen heeft tegenover een kind. Ik bied mijn vriendschap aan, bekijk het als een goede daad.”

“Twee jaar geleden schreef ik een brief naar Travis. Het klikte meteen. We hebben veel gemeenschappelijk, bijvoorbeeld op artistiek vlak: ik teken portretten, hij zet tatoeages. Het is onze droom om samen een tattooshop te openen. En we houden allebei van rock en metal.”

“Zijn moeder was stervende toen we voor het eerst contact hadden. Hij had niemand om tegen te praten en daarom stortte hij zijn hart dan maar tegen mij uit. In de gevangenis mocht hij geen teken van zwakte tonen, anders werd dat tegen hem gebruikt. Ik was zijn vlucht uit de realiteit.”

Kritiek

Becci beseft dat gevangenen zo’n briefwisseling soms gebruiken om kwetsbare vrouwen geld af te troggelen. “Ik heb het verhaal gehoord van een meisje dat 1.000 euro opstuurde. Ik maakte me dus ook wat zorgen, maar nooit heeft hij mij om geld gevraagd. Met de brieven zelf was hij al tevreden, want die hadden een positieve impact op zijn leven.”

Natuurlijk heeft de vrouw ook al veel kritiek moeten slikken. “Het lijkt nu alsof ik mijn kinderen in de steek liet om met een vreselijke misdadiger te trouwen, maar dat klopt natuurlijk niet. Ik nam ze niet mee omdat de gevangenis geen geschikte plek voor hen is. Travis wil hen pas ontmoeten van zodra hij op vrije voeten is, hij wil niet dat ze hem als gevangene zien.”

De vrouw is intussen wel al verschillende keren van Groot-Brittannië naar Amerika gevlogen. In die periodes moeten de kinderen -tussen vijf en negen jaar- het wel degelijk zonder ouder stellen. “En dat terwijl ze van de dop en het kindergeld leeft”, beweert een vriend in ‘The Sun’. “Soms word ik wel eens scheef bekeken, maar dat komt dan meestal van mensen die ik niet ken. Wat zij van me denken, intereseert me niet.”