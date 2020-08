Moeder graaft tunnel naar zoon in gevangenis mvdb

05 augustus 2020

23u28 0 Bizar Een geval van moederliefde om u tegen te zeggen: een Oekraïense (51) zit zelf in de cel na haar poging om een tunnel te graven naar haar gedetineerde zoon. Deze zit een levenslange celstraf wegens moord uit en had het vergeefse plan om langs mama’s tunnel te ontsnappen.

De vrouw wiens identiteit niet is bekendgemaakt, ging inventief te werk. Ze huurde in de zuidoostelijke stad Zaporizja een woonst in de buurt van de gevangenis. Ze kwam overdag haar huis niet uit en werkte enkel ‘s avonds. Ze gebruikte een stille elektrische scooter en reed daarmee naar een veld aan de zwaar bewaakte gevangenis. Op drie weken tijd had ze met eenvoudig gereedschap al bijna tien meter tunnel gerealiseerd. De opgegraven aarde voerde ze af naar een afgelegen garage. De autoriteiten menen dat ze minstens drie ton opschepte. De tunnel op drie meter diepte kwam aardig in de buurt van de gevangenismuren. Agenten stootten op de tunnel en namen de vrouw in hechtenis.

De vrouw gaf in haar verhoor aan haar bouwwerk te hebben gegraven om zo haar zoon te helpen ontsnappen. Bij een huiszoeking werd het graafgereedschap in beslag genomen.

Volgens lokale media waren de politieagenten danig onder de indruk van haar werkzaamheden. Ook in reacties op sociale media krijgt de moeder veel bijval.