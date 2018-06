Moeder en zoon in auto met open dak: "We kregen inhoud vliegtuigtoilet over ons heen" HR

05 juni 2018

11u33

Bron: Global News, The New York Post 15 Bizar Bij een moeder en zoon die in de buurt van een luchthaven voor het rode licht stonden, kwam door het open dak van hun auto plots een onaangename verrassing naar binnen. "Vloeibare fecaliën kwamen uit de lucht gevallen", zeggen ze. "Het kwam uit een vliegtuig. We zagen het nog wegvliegen." De Canadese overheid onderzoekt het incident.

Susan Allen en haar zoon Travis Sweet waren op weg naar huis, toen ze moesten stoppen voor een rood licht. "Ik voelde plots een koude substantie op mijn gezicht", vertelde Travis aan Global News. Hij had meteen door dat er stront aan de knikker was. "De geur was vreselijk. Ik moest meteen overgeven." Terwijl hij eerst nog dacht dat het van de vrachtwagen kwam die naast hen stond, bleek er al snel iets anders aan de hand. "We zagen de uitwerpselen gewoon uit de lucht vallen", zegt zijn moeder Susan. "Het kwam uit een vliegtuig dat boven ons passeerde." Al kokhalzend reden de twee naar een carwash, waar ze zichzelf en hun auto probeerden te reinigen. Allen moest een dag later ook nog langs de dokter. "Mijn oog was zo groot als een golfbal. Het was gezwollen en rood."

De Canadese overheid onderzoekt het incident. "Elke luchtvaartmaatschappij is ervoor verantwoordelijk dat zijn vliegtuigen veilig zijn", zegt Daniel Savoie, woordvoerder van Transport Canada. Kelowna International Airport bevestigt dat er een klacht werd ingediend. Maar de luchthaven beweert dat er op dat moment geen vliegtuig was boven die plek. "Ze liegen", zegt Susan. "Tegen mij hebben ze in een email bevestigd dat er wel een vliegtuig was op die plaats."

Niet de enige klacht

Het incident gebeurde al op 9 mei, maar Susan en Allen kwamen er nu pas mee naar buiten. "We schaamden ons. Maar omdat onze klacht zonder gevolg blijft, komen we hiermee naar buiten. Ik wil verontschuldigingen. En een compensatie voor mijn oog en het kuisen van onze wagen zou ook op zijn plaats zijn." Het is overigens niet de enige klacht. Enkele dagen na het incident meldde een andere buurtbewoner dat zijn wagen ook onder de vuiligheid hing.