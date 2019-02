Moeder die zoon tegen zijn zin op wereld zette: “Mocht het daadwerkelijk tot een rechtszaak komen, dan accepteer ik mijn straf” Tom Tates

07 februari 2019

10u00

Bron: AD.nl 1 Bizar De moeder van Raphael Samuel, een 27-jarige Indiër die zijn ouders wil aanklagen omdat ze hem zonder zijn toestemming op de wereld zetten, heeft schouderophalend gereageerd op de beoogde rechtszaak. Volgens de vrouw, die advocate is, houdt ze waanzinnig veel van haar zoon. “Mocht het daadwerkelijk tot een zaak komen, dan accepteer ik mijn straf.”

Raphael Samuel uit de stad Mumbai haalde eerder deze week het wereldnieuws met zijn opmerkelijke plan. De man is een zogenoemde antinatalist, een aanhanger van een filosofische stroming die een negatieve waarde toekent aan geboorte. De filosofische beweging wint momenteel terrein in India. Een groeiende groep jonge mensen verzet zich met name tegen de sociale druk om toch vooral kinderen te krijgen. Kinderen mogen niet gedwongen worden om het leven te moeten ‘lijden’, vinden de antinatalisten.

De Indiër die zijn ouders dolgraag in het beklaagdenbankje wil zien, heeft in het dagelijkse leven een goede band met zijn vader en moeder. “Maar ik kan er niet omheen dat ze mij ter wereld brachten, enkel en alleen voor hun eigen plezier. Ik ben feitelijk gemaakt om hen geluk te brengen”, aldus Samuel, die benadrukt dat hij een geweldig leven heeft. “Maar ik vind bij nader inzien niet dat het mij opgedrongen had mogen worden. Waarom zou ik iemand verplichten zich een weg te banen door de rompslomp van het leven? Naar school gaan, een baan zoeken en carrière maken... Ik heb daar helemaal niet om gevraagd.”

Respect

De man, die onvruchtbare mensen ‘superhelden’ noemt en ouders die kinderen willen ‘hypocriet’, vertelde onlangs aan Amerikaanse media dat de beoogde rechtszaak tegen zijn ouders vooral moet worden gezien als statement en waardering en aandacht voor zijn levensovertuiging. “Ik wil kinderen in India en elders duidelijk maken dat ze hun ouders niets verschuldigd zijn. In dit land heerst de mythe dat je respect moet hebben voor je ouders. Als je van je ouders wil houden om wie ze zijn, is dat uitstekend. Maar je moet het niet doen, omdat ze je biologische ouders zijn.”

Hij staat volledig in zijn recht om mij aan te klagen, maar haat mij absoluut niet

Juriste Kavita Samuel, Raphaels moeder, vindt de standpunten van haar zoon ‘prima'. “Hij staat volledig in zijn recht om mij aan te klagen, maar haat mij absoluut niet”, vertelde ze aan The Mirror. Volgens de vrouw wordt er door internationale media onterecht benadrukt dat de twintiger niet van zijn ouders zou houden. “Dat is niet waar! Hij vraagt alleen maar aandacht voor de gevolgen van geboren worden en de pijn die bewust of onbewust door kinderen kan worden ervaren als ze opgroeien.” Of het daadwerkelijk tot een rechtszaak komt, is nog onduidelijk.

Op zijn Facebookpagina ‘Nihilanand’ post Samuel - die zijn identiteit verborgen houdt met vermommingen - regelmatig antinatalistische boodschappen. Daarin vergelijkt hij het krijgen van kinderen onder meer met ‘kidnapping’ en ‘slavernij’. “Als je echt van je kinderen houdt, maak ze dan niet”, aldus de man die ook nog actief is op filmkanaal YouTube.