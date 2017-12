Moeder die peuter borstvoeding geeft van vliegtuig gezet IB

Bron: newshub.co.nz, khou 11 news 0 rv Mei Rui legt haar situatie uit aan de Amerikaanse media. Bizar In de Verenigde Staten is afgelopen vrijdag in Houston een vrouw met haar 2-jarige peuter en haar ouders van een vliegtuig gezet omdat ze haar zoontje de borst bleef geven, ook nadat de cabinecrew haar gevraagd had het kind in zijn eigen stoeltje te zetten.

De vrouw, de 32-jarige pianiste en kankeronderzoekster Mei Rui, was haar tweejarig zoontje nog de borst aan het geven, toen het vliegtuig zou gaan opstijgen. Dat klusje wilde ze eerst nog even afmaken, zodat het jongetje door zou slapen tijdens de start. Ondanks haar belofte te stoppen met de voeding wanneer de deuren zouden sluiten, werd ze samen met haar kind en ouders zonder pardon van het vliegtuig gezet.

De vrouw zegt dat ze enkel om een paar minuten extra vroeg, zodat haar kind niet wakker zou worden, maar de crew weigerde haar die te geven en sommeerde de hele familie uiteindelijk van boord te gaan.

A Houston pianist and clinical researcher kicked off @SpiritAirlines flight Friday morning.. she was on her way to conduct cancer research in NYC. Wants answers from airline. Live @iah at 10 #KHOU11 pic.twitter.com/mDPQmC5AOC — Marcelino Benito (@MarcelinoKHOU) December 10, 2017

Veiligheid

De luchtvaartmaatschappij waar de familie Rui vloog, Spirit Airlines, heeft in een verklaring laten weten dat “de passagier in kwestie zich verschillende malen weigerde zich te voegen naar de instructies van het cabinepersoneel. Om de veiligheid van onze gasten en onze crew te waarborgen, moeten alle passagiers tijdens de start en landing met de stoelriem vast blijven zitten”, klinkt het. “We bieden onze excuses aan voor de overlast voor onze passagier. Ter compensatie hebben we het bedrag van de vlucht teruggestort.”

Vernederend

Rui bevestigt dat ze het geld van de vlucht heeft teruggekregen, maar zegt nooit meer met Spirit Airlines te vliegen. “Ik zei dat ik hem in zijn stoel zou zetten wanneer de deuren zouden sluiten. Mijn zoontje maakte wel lawaai, maar dat is geen misdaad. Het was vernederend om van het vliegtuig gezet te worden. Zoiets hebben we nog nooit meegemaakt. We zijn geen criminelen of ruziezoekers: we zijn een moeder, haar baby en een ouder echtpaar. Waarom moesten ze ons zo behandelen?”

De familie was van Houston op weg naar New York.