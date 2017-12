Moeder denkt dat ze een spiegel krijgt. Als ze haar echte kerstcadeau in de reflectie ziet schreeuwt ze het uit van vreugde SVM

17u51

Bron: Daily Mail 8

Het allermooiste kerstcadeau? Dat kreeg deze moeder uit Riverside (Californië) misschien wel. Haar dochter werkt voor de Amerikaanse marine, maar mocht voor de feestdagen naar huis. Dat nieuws hield ze echter geheim voor haar ma.

Toen die laatste een spiegel aan het uitpakken was, had ze nog niets door. De echte verrassing volgde pas toen ze eens deftig naar het glas keek. Haar schreeuw van blijdschap laat aan duidelijkheid alvast niets te wensen over...

Rv